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Афиша на выходные: куда сходить 19-20 августа в Минске и не только
18.08.2017 10:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Ближайшие выходные 19 и 20 августа будут еще по-настоящему летними — синоптики обещают 30-градусную жару. Но уже на следующей неделе, по предварительным прогнозам, станет прохладнее. Да и вообще: эти выходные — предпоследние за лето! Поэтому срочно читайте афишу событий на эти дни и хорошенько проведите время.
Mirum Music Festival
Музыкальный фестиваль в Мире уже давно полюбился многим белорусам и даже иностранцам, которые приезжают на него из сопредельных стран. Здесь вас ждет и замок, и музыка, и настоящее лето — и всего в часе-полутора езды от столицы!
Хедлайнерами очередного Mirum Music Festival в субботу 19 августа будут Джамала и NaviBand. Но главное здесь — даже не музыка, а атмосфера. Поэтому обязательно съездите в Мир в эту субботу.
Классика у Ратуши
Если вы не прислушались к предыдущему совету и остались в Минске, то все равно не сидите вечером 19 августа дома и идите в Верхний город — там вновь пройдет "Классика у ратуши". Важно, что насладиться музыкой и красотой закатного города можно совершенно бесплатно.
© Sputnik / Сергей Пушкин. Александр Шурмелев
К слову, в эту субботу у ратуши выступят музыканты из оркестра I, Culture Orchestra — из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Польши и Украины. Что ни говори, а музыка сближает.
Трехдневная вечеринка Бассота
Белорусские электронные и рэп-музыканты Бассота празднуют свои третьи именины 33-часовой вечеринкой в культурно пространстве "Верх". Начнется мероприятие уже вечером 18 августа и продлится до воскресенья.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Вечеринка Бассота на FSP
Посетителям обещают три танцпола, фуд-корт, выступления Бакея, Хаски и многих других артистов, а также лекции о современном искусстве. Кажется, в пространстве "Верх" в эти выходные будет действительно не протолкнуться.
Барахолка на заводе "Горизонт"
В воскресенье 20 августа в культурном центре "Корпус" на территории завода "Горизонт" обещают организовать не простую барахолку, а настоящий блошиный рынок — в лучших традициях немецких и португальских аналогов.
С 13:00 совершенно бесплатно можно будет не только прийти сюда в поисках безделиц и важных вещей, но послушать музыку, покопаться в винтажном
Велослет
Все выходные на хуторе "Шабли" (
Участие в велослете бесплатное, и при этом можно будет посетить экскурсии и посмотреть кино на велосипедах, поучаствовать в быстрых знакомствах, послушать выступления, участвовать в конкурсе метания колес и многое другое. Если вы любите свой велосипед так же сильно, как ваша соседка — кота, тогда обязательно езжайте на хутор.
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Эти выходные - предпоследние за лето. Это значит, что сидеть дома в субботу и воскресенье вам никак нельзя!
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