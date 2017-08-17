Афиша на выходные: куда сходить 19-20 августа в Минске и не только

Ближайшие выходные 19 и 20 августа будут еще по-настоящему летними — синоптики обещают 30-градусную жару. Но уже на следующей неделе, по предварительным прогнозам, станет прохладнее. Да и вообще: эти выходные — предпоследние за лето! Поэтому срочно читайте афишу событий на эти дни и хорошенько проведите время.

Mirum Music Festival

Музыкальный фестиваль в Мире уже давно полюбился многим белорусам и даже иностранцам, которые приезжают на него из сопредельных стран. Здесь вас ждет и замок, и музыка, и настоящее лето — и всего в часе-полутора езды от столицы!

Хедлайнерами очередного Mirum Music Festival в субботу 19 августа будут Джамала и NaviBand. Но главное здесь — даже не музыка, а атмосфера. Поэтому обязательно съездите в Мир в эту субботу.

Классика у Ратуши

Если вы не прислушались к предыдущему совету и остались в Минске, то все равно не сидите вечером 19 августа дома и идите в Верхний город — там вновь пройдет "Классика у ратуши". Важно, что насладиться музыкой и красотой закатного города можно совершенно бесплатно.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Александр Шурмелев Классика у Ратуши: французская музыка и минская Эйфелева башня

К слову, в эту субботу у ратуши выступят музыканты из оркестра I, Culture Orchestra — из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Польши и Украины. Что ни говори, а музыка сближает.

Трехдневная вечеринка Бассота

Белорусские электронные и рэп-музыканты Бассота празднуют свои третьи именины 33-часовой вечеринкой в культурно пространстве "Верх". Начнется мероприятие уже вечером 18 августа и продлится до воскресенья.



© Sputnik / Марина Серебрякова Вечеринка Бассота на FSP

Посетителям обещают три танцпола, фуд-корт, выступления Бакея, Хаски и многих других артистов, а также лекции о современном искусстве. Кажется, в пространстве "Верх" в эти выходные будет действительно не протолкнуться.

Барахолка на заводе "Горизонт"

В воскресенье 20 августа в культурном центре "Корпус" на территории завода "Горизонт" обещают организовать не простую барахолку, а настоящий блошиный рынок — в лучших традициях немецких и португальских аналогов.

С 13:00 совершенно бесплатно можно будет не только прийти сюда в поисках безделиц и важных вещей, но послушать музыку, покопаться в винтажном секонд-хенде , посмотреть на работу ремесленников, неплохо поесть. Обещают устроить праздник гедонизма — и мы организаторам верим.

Велослет

Все выходные на хуторе "Шабли" ( где недавно произошла настоящая бытовая трагедия ) будет проходить настоящий велослет — рай для любителей велосипедов и всего, связанного с этим видом передвижения.

Участие в велослете бесплатное, и при этом можно будет посетить экскурсии и посмотреть кино на велосипедах, поучаствовать в быстрых знакомствах, послушать выступления, участвовать в конкурсе метания колес и многое другое. Если вы любите свой велосипед так же сильно, как ваша соседка — кота, тогда обязательно езжайте на хутор.