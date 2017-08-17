У ректоров вузов отнимут право определять цифры приема в вузы

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«Ректору выгодно — чем больше у него студентов, чем больше у него платников», — считает вице-премьер Василий Жарко.

Поэтому теперь определять контрольные цифры приема будут Министерство труда и социальной защиты и Министерство экономики. Об этом вице-премьер заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», пишет TUT.BY.

Набор в вузы сокращается уже сейчас: в ненешнем году поступивших было на 7 меньше, чем в прошлом.

Жарко считает, что количество студентов «должна определять экономика», а именно - министерства, которые будут учитывать запрос различных отраслей на специалистов.

«Опять же, когда мы повысим проходные баллы в вузы, то поступят те, кто должен учиться. Нет искусственной задачи сократить высшее образование, но оно должно быть для подготовленного человека», — отметил вице-премьер.

Ранее на совещании у президента Жарко информировал, что в Беларуси выпускников вузов в два раза больше, чем тех, кто завершил обучение в учреждениях, предоставляющих среднее специальное и профессионально-техническое образование. Эту пропорцию, по мнению вице-премьер, нужно менять.