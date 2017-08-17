ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Крумкачи» застряли в «черном списке» неплательщиков

18.08.2017 13:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
«Крумкачи» застряли в «черном списке» неплательщиков

Zviazda.by

Владельцы футбольного клуба «Крумкачи» не платят не только футболистам, которые по этой причине массово отказываются выступать, но в бюджет.

На протяжении последних нескольких мясяцев проект Дениса Шунто и его партнеров регулярно фигурирует в списке неплательщиков в бюджет.

Не стал исключением и июль. Согласно данным на 1 августа, ФК «Крумкачи» вновь должны казне.

Среди других известных неплательщиков на это число в списках должников находятся «Связьинформсервис», «Интэкс», «Белатра», Белорусская республиканская федерация фехтования, «Лект», «Ракан –Крупяной дом», «РапаТорг», «Лада ОМС-Инжениринг» и «ЛадаХотелс». 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владельцы футбольного клуба «Крумкачи» не платят не только футболистам, которые по этой причине массово отказываются выступать, но в бюджет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Криушенко назвал состав сборной Беларуси на матчи против Люксембурга и Швеции в квалификации ЧМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика