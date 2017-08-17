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Суд приговорил врача-педофила из РНПЦ детской онкологии к восьми годам заключения

18.08.2017 13:30 — Разное | Ежедневник  
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Суд приговорил врача-педофила из РНПЦ детской онкологии к восьми годам заключения

фото: Rus.kiziltan.ru

От действий врача-анестезиолога-реаниматолога Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии пострадали 8 мальчиков.

Приговор был вынесен судом Партизанского района Минска, сообщили в МВД. Установлено, что преступления против детей совершались врачом в период с 2012 по 2015 годы при сопровождении группы детей, перенесших онкологические заболевания, в Италию и Германию на оздоровление. Кроме того, преступления совершались не только на территории зарубежных государств, куда врач выезжал с подопечными, но и в Беларуси.

Врач не применял физического насилия, а подавлял волю детей, пользуясь их беспомощным состоянием в силу их психического развития и индивидуально-психологических особенностей.

8 лет лишения свободы - это максимальный срок наказания за данные деяния, предусмотренный в Италии и Германии, поясняется в релизе МВД. В соответствии с белорусским законодательством преступнику не может быть назначено наказание, более суровое, чем то, которое предусмотрено в тех странах, где было совершено преступление.

 
Теги: Минск
 
 
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От действий врача-анестезиолога-реаниматолога Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии пострадали 8 мальчиков.

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