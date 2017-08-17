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Устали от жары: в понедельник в Минске +16°С

18.08.2017 14:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют до +34°С и почти без осадков днем в субботу. Лишь ночью по Витебской области, а днем в крайних северо-западных районах страны пройдут кратковременные дожди и местами прогремят грозы, рассказал Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

В субботу погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и очень теплая воздушная масса. Температура воздуха ночью составит +15 +20°С, днем столбик термометра может подняться до +29 +34°С. В связи с этим синоптики объявили на субботу оранжевый уровень опасности.

В воскресенье погода начнет меняться. С территории Польши на западные районы страны начнут поступать прохладные воздушные массы с северо-запада Европы. Ночью здесь, а днем по западной половине республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы и град.

Между тем, восток страны останется под влиянием области высокого атмосферного давления и очень теплой воздушной массы тропического происхождения. Поэтому если на западе страны ожидается, что воздух прогреется днем до +16 +22°С, то на востоке по-прежнему будет жарко до +30 +34°С.

В понедельник погоду на территории страны будет формировать малоподвижная фронтальная система. По западной половине, а днем местами и в восточных районах пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах — грозы, сильные дожди, днем возможен град.

Температура воздуха ночью составит +10 +16°С, днем будет тепло, однако в пределах +15 +22°С. На востоке страны немного жарче — до +23 +30°С днем.

В Минске в понедельник ожидается кратковременный дождь и до +16 +18°С днем.

 
Теги: Минск
 
 
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Погода начнет меняться в воскресенье на западе страны, а в понедельник дожди и местами грозы пройдут уже в отдельных восточных районах.

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