В Минске пройдет международный фестиваль циркового искусства

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На манеже выступят около 100 артистов из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Литвы, Венгрии, Румынии, Германии, Австралии, Вьетнама, КНДР, Египта, Эфиопии, США.

Артисты из 16 стран примут участие в Первом Минском международном фестивале циркового искусства, который пройдет 21-24 сентября, сообщили БЕЛТА в Белорусском государственном цирке.

В течение трех дней пройдут конкурсные выступления артистов в двух программах, после чего жюри определит участников гала-концерта.

Гала-представление обладателей специальных призов фестиваля "Шоу победителей" состоится 24 сентября.

В состав жюри приглашены известные и авторитетные в цирковом мире продюсеры, режиссеры и директора цирков. Первый Минский международный фестиваль циркового искусства станет одним из значимых событий, приуроченных к празднованию 950-летия Минска.