В здании администрации Московского района прошло обсуждение градостроительного проекта детального планирования территории в границах ул. Р. Люксембург — пр. Жукова — ул. Харьковская — полосы отвода железной дороги. Малоэтажную застройку района в ближайшие годы планируют снести, а вместо нее построить высотки с паркингами, две школы и поликлинику, облагородить территорию. Всего к 2030 году должны построить 643,4 тысячи квадратных метров жилья.

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Минска" title="Троллейбусное депо в центре Минска" class=""> © Sputnik / Александр Шурмелев Стало известно, когда продадут бывший троллейбусный парк в Минске

Пока что это только планы, когда начнут сносить первые дома, неизвестно. Это зависит от экономического положения страны и наличия инвестора. Но многие жители "Розочки" и прилегающих территорий уже сейчас активно обсуждают свое будущее.

Главный вопрос — традиционный: сколько квадратов дадут взамен снесенного жилья и где?

"Вы не получите меньшую площадь, чем у вас находится в собственности, или же будут смотреть по количеству прописанных людей. Жилье предоставят в границах Минска, но не факт, что Московского района", — рассказал заместитель главы администрации Московского района столицы Владимир Танкевич.

Обсуждение будущего сноса и застройки продлилось чуть больше часа. Споры у жильцов были не только с чиновниками, но и между собой. Традиционно часть горожан желает переехать в новое жилье подальше от ржавых труб, другие жители не хотят размещаться в высотках, им привычнее малоэтажные дома. Мнение части минчан: в район идут жадные до денег застройщики, которые хотят получить большую прибыль от продажи жилья в многоэтажках.

Четыре дома по улице Харьковской находятся на территории "красных линий", капитальный ремонт здесь не делают, сносить жилье пока не собираются. Местные жители жалуются на плохие условия и хотят переехать, чуть ли не выпрашивая снос.

"У вас ничего не строится, потому что это коммунальная зона, в перспективе улица Харьковская расширяется до шести полос. Но это в перспективе", — сообщил Владимир Танкевич.