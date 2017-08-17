|
XI Международный Лидский Байк Фестиваль: программа, конкурсы, новинки
18.08.2017 14:17 — Разное | Sputnik Беларусь
25-27 августа 2017 года под Лидой традиционно пройдет XI Международный Лидский Байк Фестиваль.
В 2017 году участников фестиваля ждет много приятных нововведений.
В этом году на фестивале будут работать 2 сцены, на второй будут проводиться много новых конкурсов, также там выступят музыканты, которых просто физически не смогли вписать на главную сцену.
Все участники и гости фестиваля смогут поучаствовать в розыгрыше мотоцикла.
Подробней о программе, конкурсах, новинках и традиционных возможностях для участников фестиваля расскажут:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в понедельник, 21 августа, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
Аккредитация:
E-mail:
Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник, 21 августа, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами организаторов XI Международного Лидского Байк Фестиваля.
|
Архив (Разное)
Комментарии