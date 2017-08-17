XI Международный Лидский Байк Фестиваль: программа, конкурсы, новинки

25-27 августа 2017 года под Лидой традиционно пройдет XI Международный Лидский Байк Фестиваль.

В 2017 году участников фестиваля ждет много приятных нововведений.

В этом году на фестивале будут работать 2 сцены, на второй будут проводиться много новых конкурсов, также там выступят музыканты, которых просто физически не смогли вписать на главную сцену.

Все участники и гости фестиваля смогут поучаствовать в розыгрыше мотоцикла.

Подробней о программе, конкурсах, новинках и традиционных возможностях для участников фестиваля расскажут:

организатор Лидского Байк Фестиваля, представитель мотоклуба Devoid of Rights MCC Александр ЛЫЧКОВСКИЙ;

организатор Лидского Байк Фестиваля, представитель мотоклуба Devoid of Rights MCC Евгений БОНДАРЬ;

басист группы "Крамбамбуля" и лидер группы гр. "The Supperbulz" Алесь-Францішак МЫШКЕВІЧ;

лидер группы BY-effec Александр ШЕРСТНЕВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в понедельник, 21 августа, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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