Видеомост, посвященный Всемирному дню бездомных животных

В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Эта дата, естественно, считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных. По всему миру в этот день проходят просветительские и благотворительные мероприятия.

Одна из задач Дня бездомных животных — пробудить у владельцев зверей сознательное отношение к своей роли, с тем, чтобы предотвратить пополнение рядов бездомных кошек и собак за счет неконтролируемого размножения домашних питомцев.

В Беларуси только за последнее время произошел ряд происшествий с животными, всколыхнувших общественность страны: в Витебской области милиционер застрелил агрессивную бездомную собаку, запертая в машине собака умерла в Минске, маламут в Минской области загрыз овец на частном подворье, в Воложинском районе жители деревни конфликтуют с бездомными собаками, прибившимися на рекультивируемом карьере.

Что сделать для того, чтобы брошенные животные не появлялись на улицах городов, какие изменения в законодательстве принимаются в Беларуси и странах СНГ для защиты животных, расскажут:

В Минске:

председатель общественного объединения защиты животных "Эгида" Вероника ХАНЦЕВИЧ.

В Астане:

руководитель общественного объединения по защите животных "Инукобо" Лилия САРСЕНОВА.

В Бишкеке:

председатель Общего фонда "Право на жизнь бездомным животным" Ольга РОХМАНОВА;

соучредитель фонда Алла КОБЦОВА;

главный врач бишкекской ветеринарной клиники Полад СУЛЕЙМАНОВ.

В Киеве:

президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася СЕРПИНСКАЯ

эколог, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир БОРЕЙКО.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в понедельник, 21 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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