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Видеомост, посвященный Всемирному дню бездомных животных
18.08.2017 14:10 — Разное | Sputnik Беларусь
В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Эта дата, естественно, считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных. По всему миру в этот день проходят просветительские и благотворительные мероприятия.
Одна из задач Дня бездомных животных — пробудить у владельцев зверей сознательное отношение к своей роли, с тем, чтобы предотвратить пополнение рядов бездомных кошек и собак за счет неконтролируемого размножения домашних питомцев.
В Беларуси только за последнее время произошел ряд происшествий с животными, всколыхнувших общественность страны: в Витебской области милиционер застрелил агрессивную бездомную собаку, запертая в машине собака умерла в Минске, маламут в Минской области загрыз овец на частном подворье, в Воложинском районе жители деревни конфликтуют с бездомными собаками, прибившимися на рекультивируемом карьере.
Что сделать для того, чтобы брошенные животные не появлялись на улицах городов, какие изменения в законодательстве принимаются в Беларуси и странах СНГ для защиты животных, расскажут:
В Минске:
В Астане:
В Бишкеке:
В Киеве:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в понедельник, 21 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В понедельник, 21 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск — Бишкек — Киев на тему: "Всемирный день бездомных животных –...
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