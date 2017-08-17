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Видеомост, посвященный Всемирному дню бездомных животных

18.08.2017 14:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Эта дата, естественно, считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных. По всему миру в этот день проходят просветительские и благотворительные мероприятия.

Одна из задач Дня бездомных животных — пробудить у владельцев зверей сознательное отношение к своей роли, с тем, чтобы предотвратить пополнение рядов бездомных кошек и собак за счет неконтролируемого размножения домашних питомцев.

В Беларуси только за последнее время произошел ряд происшествий с животными, всколыхнувших общественность страны: в Витебской области милиционер застрелил агрессивную бездомную собаку, запертая в машине собака умерла в Минске, маламут в Минской области загрыз овец на частном подворье, в Воложинском районе жители деревни конфликтуют с бездомными собаками, прибившимися на рекультивируемом карьере.

Что сделать для того, чтобы брошенные животные не появлялись на улицах городов, какие изменения в законодательстве принимаются в Беларуси и странах СНГ для защиты животных, расскажут:

В Минске:

  • председатель общественного объединения защиты животных "Эгида" Вероника ХАНЦЕВИЧ.

В Астане:

  • руководитель общественного объединения по защите животных "Инукобо" Лилия САРСЕНОВА.

В Бишкеке:

  • председатель Общего фонда "Право на жизнь бездомным животным" Ольга РОХМАНОВА;
  • соучредитель фонда Алла КОБЦОВА;
  • главный врач бишкекской ветеринарной клиники Полад СУЛЕЙМАНОВ.

В Киеве:

  • президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася СЕРПИНСКАЯ
  • эколог, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир БОРЕЙКО.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в понедельник, 21 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.  

Аккредитация: 

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31. 

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник, 21 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск — Бишкек — Киев на тему: "Всемирный день бездомных животных –...

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