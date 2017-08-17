«План Маршалла» для Украины предполагает не менее пяти миллиардов евро ежегодной помощи от ЕС

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Об этом в пятницу, 18 августа, написал первый вице-премьер Степан Кубив на своей странице в Facebook.

Литва разрабатывает план помощи Украине, согласно которому Киев будет ежегодно получать от Евросоюза не менее пяти миллиардов долларов евро на проведение реформ. Об этом в пятницу, 18 августа, написал первый вице-премьер Степан Кубив на своей странице в Facebook.

Сейчас проект литовского сейма обсуждается на международном уровне, идет формирование «группы друзей» Украины для поддержки плана, отметил он.

В июле премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал идею «плана Маршалла» для ускорения развития страны. «Это очень хорошая идея. Мы ее отрабатывали еще в первом правительстве [Арсения] Яценюка с нашими европейскими партнерами, но каким-то образом это не состоялось», — цитирует «Лента.Ру».

Президент Петр Порошенко в марте заявил, что ждет от партнеров в Европе разработки «плана Маршалла по Украине».

«План Маршалла» (European Recovery Program) — программа помощи европейским странам после Второй мировой войны. Проект был предложен в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом. Его заявленной целью было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров и модернизация промышленности.