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Белорусский журналист в Барселоне: после теракта город обезлюдел

18.08.2017 14:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Полиции на улице Рамбла в Барселоне много всегда, поскольку именно здесь собирается наибольшее количество туристов и пешеходов, рассказала журналист.

"Выбрать более многолюдное место для теракта еще надо подумать. Это место, куда приезжают круизные лайнеры, швартуются недалеко в порту, и 6 тысяч человек с лайнера выходят в Барселону через улицу Рамбла. Кроме того, тут всегда полно тех, кто приехал в Барселону на неделю-две и гуляет по городу", — сказала Улевич.

Сразу после инцидента на улице Рамбла началась паника, туристы и пешеходы разбегались и прятались в ближайших магазинах, ресторанах и кафе, рассказала журналист.

Белорусский журналист в Барселоне: после теракта город обезлюдел
© REUTERS Sergio Perez
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"Мои коллеги-гиды, которые в это время заканчивали экскурсию, оказались в эпицентре, часть туристов потерялась, потом нашлись, они были закрыты в большом торговом центре. Это уже принятая тактика, когда что-то начинается на улице, магазины и рестораны пускают с улицы к себе людей и закрывают роллеты, окна, двери. Торговые объекты превращаются в убежища от каких-то беспорядков на улице", — сказала Улевич.

Собеседница Sputnik также отметила слаженные действия полиции сразу после теракта и рассказала о реакции туристов и местных жителей на действия правоохранителей.

"Мне очень понравилось, как сработала полиция Барселоны. Весь район был оцеплен, где все произошло, потому что было подозрение, что там остался террорист. Въезд в город был свободным. Мы ждали до 11 ночи, поскольку были закрыты выезды, стояли длинные пробки и шел большой контроль. Вечером мы были на горе Монсеррат, это 60 километров от Барселоны, и уже там мы встретили первый патруль полицейских с автоматами", — сообщила Улевич.

Кроме того, собеседница отметила невиданную ситуацию для Барселоны в августе — после теракта, произошедшего на туристической пешеходной улице, практически весь город обезлюдел, на улицах не было ни одного человека.

"Я думаю, что полиция раздала некое указание, чтобы никто не выходил из домов. Город был абсолютно пустой на фоне того, что все было в оцеплении и выезды перекрыты, на улице не было практически ни одного человека", — сказала Улевич.

Комментарий журналиста Ольги Улевич слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Обозреватель Ольга Улевич, которая в последние годы живет в Каталонии и работает гидом, рассказала радио Sputnik Беларусь об атмосфере в Барселоне после теракта,...

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