Лукашенко о ходе уборочной: пройтись штурмом, пока не уберем весь хлеб

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 августа побывал с рабочим визитом в Шкловском и Оршанском районах. Там глава государства ознакомился с ходом уборочной кампании, современными образцами сельскохозяйственной техники и лично проинспектировал ход страды на комбайне. Александр Лукашенко заслушал отчеты местных властей о ходе страды и поставил перед хозяйственниками несколько задач.

"До 20-го в основном мы должны в стране убрать хлеб. В основном, из моей практики, это когда 85-87(центнеров с гектара), это в основном хлеб убран. Но останавливаться нельзя ни в коем случае. Ну что там — 10%? Это какие-то хвосты, это какие-то поляны, еще что-то, и мы там начинаем терять хлеб. Поэтому штурмом пройтись до 100% пока не уберем весь хлеб! Поэтому, в основном я вижу, если погода будет стоять, даже 90 к 20 числу возьмем. 90 это хорошо", — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко побывал на полях хозяйств "Александрийское" и "Птицефабрика Оршанская". В этом году здесь пошли на эксперимент: 300 гектаров засеяли новым сортом пшеницы, а сто отдали под немецкую рожь новой селекции. Первые намолоты показали: несмотря на недешёвую стоимость семян, урожайность на разных участках не опускалась ниже 99 центнеров с гектара, это очень высокий показатель.

В поле главе государства показали комбайн, который занимает верхнюю ступеньку модельного ряда "Палессе". Александр Лукашенко решил испытать сельхозмашину. Место комбайнера занял один из работников сельхозпредприятия, с ним в кабине разместился младший сын президента Николай . Глава государства находился на площадке у кабины и знакомился с работой техники на ходу.

Комментарий Александра Лукашенко о ходе уборочной слушайте на радио Sputnik Беларусь.