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К первому сентября в Беларуси станет на 19 ПТУ меньше

18.08.2017 15:03 — Разное | Ежедневник  
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К первому сентября в Беларуси станет на 19 ПТУ меньше

фото: Sozh.info

Минобразования проводит оптимизацию сети учреждений профессионально-технического образования.

В Беларуси формируется сеть многофункциональных профессионально-технических учреждений образования. Об этом сегодня сообщила в пресс-центре БЕЛТА консультант управления профессионального образования Министерства образования Татьяна Артемьева.

В Беларуси с 2006 года идет оптимизация сети учреждений профессионально-технического образования, с 2011-го в эти процессы вовлечены ссузы. "Оптимизация позволяет иметь многопрофильные, многофункциональные учреждения, которые реализуют различные образовательные программы и позволяют наиболее полно удовлетворять потребности молодых людей в образовательных услугах", - сказала она.

Кроме того, благодаря оптимизации, укрупнению учреждений образования удается исключить подготовку по дублирующим специальностям, создать условия получения непрерывного образования в стенах одного лицея, колледжа или училища. Татьяна Артемьева проинформировала, что к 1 сентября в Беларуси будет на 19 учреждений профтехобразования меньше. Их количество сократится до 135.
 

 
 
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Минобразования проводит оптимизацию сети учреждений профессионально-технического образования.

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