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К первому сентября в Беларуси станет на 19 ПТУ меньше
18.08.2017 15:03 — Разное | Ежедневник
фото: Sozh.info
Минобразования проводит оптимизацию сети учреждений профессионально-технического образования.
В Беларуси формируется сеть многофункциональных профессионально-технических учреждений образования. Об этом сегодня сообщила в пресс-центре
В Беларуси с 2006 года идет оптимизация сети учреждений профессионально-технического образования, с 2011-го в эти процессы вовлечены ссузы. "Оптимизация позволяет иметь многопрофильные, многофункциональные учреждения, которые реализуют различные образовательные программы и позволяют наиболее полно удовлетворять потребности молодых людей в образовательных услугах", - сказала она.
Кроме того, благодаря оптимизации, укрупнению учреждений образования удается исключить подготовку по дублирующим специальностям, создать условия получения непрерывного образования в стенах одного лицея, колледжа или училища. Татьяна Артемьева проинформировала, что к 1 сентября в Беларуси будет на 19 учреждений профтехобразования меньше. Их количество сократится до 135.
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Минобразования проводит оптимизацию сети учреждений профессионально-технического образования.
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