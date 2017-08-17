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По газопроводу высокого давления топливо будет подаваться в город Авдеевка и семь расположенных рядом с ним сел в обход территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Украине приступили к строительству газопровода в обход ДНР По газопроводу высокого давления топливо будет подаваться в город Авдеевка и семь расположенных рядом с ним сел в обход территории самопровозглашенной Донецкой...

Как пояснил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, общая стоимость строительства составит 58 млн грн (примерно 2,3 млн долларов), часть которых выделит подконтрольный Ринату Ахметову Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), пишетПо словам Жебривского, по завершении строительства жители Авдеевки и окрестных сел перестанут быть «заложниками» властей ДНР и зависеть от их «капризов и безалаберности».В пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР, комментируя сообщения о строительстве Украиной газопровода в обход республики, заявили РБК: «Пусть они себе там веселятся, если хотят».Представитель местной компании «Донбассгаз» Сергей Смоляк сказал РБК, что решение Украины о строительстве газопровода никак не повлияет на ДНР. «У нас есть свой поставщик [газа]. А что там Украина строит, нас не касается», — отметил он.