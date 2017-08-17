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Владельцы «Бремино Групп» нашли подрядчика на строительство логистического центра в Болбасово

18.08.2017 16:00 — Разное | Ежедневник  
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Владельцы «Бремино Групп» нашли подрядчика на строительство логистического центра в Болбасово

Infograd.by

Им стала польский холдинг Unibep, известный в Беларуси по возведению гостиницы «Виктория» и торгово-развлекательного комплекса в Гродно.

Как сообщают польские СМИ, между «Бремино Групп» и  Unibep  подписано соглашение о строительстве в Болбасово логистического центра стоимостью 12,77 млн евро. Начать возведение объекта планируется с третьего квартала этого года, завершить  объект намечено на четвертый  квартал 2018 года.

Логистический центр является частью самого крупного проекта, намеченного к реализации владельцами национального транзитного оператора «Бремино Групп» Николаем Воробьем, Александром Зайцевым и Алексеем Олексиным. Это - мультимодальный промышленно-логистический комплекс «Бремино-Орша», для размещения которого выделены 230 га земли в районе Болбасово Оршанского района. В рамках комплекса предполагается возвести 190 тыс. кв.м. складских и 280 тыс.кв.м. производственных площадей. Первую очередь - подъездную дорогу, склады и автомобильный терминал – намечается сдать в 2018 году.

Напомним, в настоящее время продолжает свою деятельность правительственная рабочая группа по этому объекту. Она рассматривает, в том числе, вопрос придания ему специального статуса – создания особой экономической зоны со специальным правовым режимом. По замыслам представителей «Бремино Групп», создание особых условий активизирует интерес потенциальных инвесторов и ускорит реализацию масштабного проекта. В качестве потенциальных участников проекта ранее назывались крупнейшие международные игроки – гонконгская China Merchants Group и эмиратская DP World.

В 2016 году «Бремино Групп» ввела в эксплуатацию свой первый объект – терминал «Бремино-Брузги» (10 тыс. кв.м. складских помещений). В планах также строительство транспортно-логистического комплекса «Бремино-Берестовица» (5 тыс. кв. м. складских помещений).

Первый подрядчик «Бремино Групп» польская компания Unibep построила в Минске гостиницу «Виктория» к проходившему в 2014 году  чемпионату мира по хоккею, выступает генподрядчиком  по возведению в Гродно крупного торгового центра для братьев Байко, а также подписала договор по строительству теннисного центра на базе ФОК «Серебрянка».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Им стала польский холдинг Unibep, известный в Беларуси по возведению гостиницы «Виктория» и торгово-развлекательного комплекса в Гродно.

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