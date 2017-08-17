В Верхнем городе в выходные покажут австралийское кино

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Показ австралийского кино состоится в рамках проекта Open air CINEMA 18 и 19 августа.

Об этом сообщили агентству «Минск-Новости » в пресс-службе Мингорисполкома.

Во дворике отеля «Монастырский», что в Верхнем городе, организуют кинозал на 220 посадочных мест, и любой желающий сможет бесплатно насладиться кинопросмотром на открытом воздухе.

На этот раз здесь покажут два австралийских фильма. 18 августа можно будет увидеть документальную ленту «Убойные серферы» (2012 г.). Фильм демонстрирует вершины мастерства двух лучших серферов планеты. Для двукратного чемпиона мира Тома Кэррола и его ближайшего друга и соперника Росса Кларка-Джоунса океанские штормовые волны не просто увлечение длиною в жизнь. Это вызов, который они бросают своему собственному страху. Однажды метеоролог, гуру всех австралийских серфингистов, Бен Мэтсон рассказывает им о волне, которую невозможно победить, высотой с небоскреб. Смогут ли серферы взять волну?

19 августа покажут драму «10 мгновений судьбы» (2013 г.). Картина состоит из 10 рассказов 10 лучших режиссеров Австралии, которые объединились, чтобы вдохнуть новую жизнь в маленький прибрежный городок Анджелюс: именно там каждого из героев картины поджидает крутой поворот, который заставляет взглянуть на жизнь иначе.

В кинозале будут работать кинобар и кафе.