Минчанину, хулиганившему на репетиции парада, предъявлено обвинение /

В Минске Центральным районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь окончено расследование уголовного дела о хулиганских действиях во время репетиции военного парада .

Следствием установлено, что в вечернее время при прохождении колонны военной техники войск Минского гарнизона по улице Орловской 33-летний минчанин вышел на середину проезжей части, после чего обнажил и продемонстрировал свои половые органы присутствовавшим гражданам.

Данные действия мужчина совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок и выражая неуважение к обществу, нормам морали и нравственности.

"Хулиганские действия мужчины были пресечены сотрудником ГАИ, который нес службу на данном участке. Несмотря на требования сотрудника милиции прекратить данные действия и уйти с проезжей части, минчанин, выражаясь нецензурной бранью, пытался нанести несколько ударов сотруднику, тем самым воспрепятствовать его законной деятельности по охране правопорядка. С помощью находящихся поблизости граждан, которые были возмущены происходящим, а это было несколько человек, подозреваемый был задержан", — рассказала Гончарова.

В ходе расследования установлены все обстоятельства случившегося. Следствием допрошены очевидцы, проведены очные ставки, изъяты видеозаписи с места происшествия, поскольку люди, которые пришли на репетицию парада и снимали все происходящее на камеры мобильных телефонов, выкладывали в сеть интернет. Все это приобщено к материалам дела. Были проанализированы заключения экспертных исследований.

Минчанину предъявлено окончательное обвинение по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) и ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С самого начала следствия к мужчине была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия вину обвиняемый признал.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

Комментарий официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.