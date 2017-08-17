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Итоги недели с депутатом Анной Канопацкой
18.08.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь
В пятницу, 18 августа, в 19:00 на радио Sputnik Беларусь — программа "Итоги недели" с Андреем Качурой и Вячеславом Шараповым. Специальный гость программы — депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анна Канопацкая.
Среди важнейших тем уходящей недели можно отметить оживление в вопросе принятия новой редакции
В числе актуальных тем дискуссии — проблемы в области образования и предстоящий "республиканский педсовет" с участием президента Беларуси, а также состоявшееся на уходящей неделе
Дискуссию в студии радио Sputnik Беларусь об основных событиях недели смотрите на видео.
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Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анна Канопацкая в программе "Итоги недели" на радио Sputnik Беларусь.
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