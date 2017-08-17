Итоги недели с депутатом Анной Канопацкой

В пятницу, 18 августа, в 19:00 на радио Sputnik Беларусь — программа "Итоги недели" с Андреем Качурой и Вячеславом Шараповым. Специальный гость программы — депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анна Канопацкая.

Среди важнейших тем уходящей недели можно отметить оживление в вопросе принятия новой редакции президентского декрета №3 , который в народе называют "декретом о тунеядцах", и предложение президента России Владимира Путина внимательно изучить вопрос использования РЖД в качестве партнера белорусских НПЗ по перевозке нефтепродуктов в обход прибалтийской инфраструктуры.

В числе актуальных тем дискуссии — проблемы в области образования и предстоящий "республиканский педсовет" с участием президента Беларуси, а также состоявшееся на уходящей неделе открытие памятника Владимиру Мулявину в Минске.

Дискуссию в студии радио Sputnik Беларусь об основных событиях недели смотрите на видео.