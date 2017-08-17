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Итоги недели с депутатом Анной Канопацкой

18.08.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В пятницу, 18 августа, в 19:00 на радио Sputnik Беларусь — программа "Итоги недели" с Андреем Качурой и Вячеславом Шараповым. Специальный гость программы — депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анна Канопацкая.

Среди важнейших тем уходящей недели можно отметить оживление в вопросе принятия новой редакции президентского декрета №3, который в народе называют "декретом о тунеядцах", и предложение президента России Владимира Путина внимательно изучить вопрос использования РЖД в качестве партнера белорусских НПЗ по перевозке нефтепродуктов в обход прибалтийской инфраструктуры.

В числе актуальных тем дискуссии — проблемы в области образования и предстоящий "республиканский педсовет" с участием президента Беларуси, а также состоявшееся на уходящей неделе открытие памятника Владимиру Мулявину в Минске.

Дискуссию в студии радио Sputnik Беларусь об основных событиях недели смотрите на видео.

 
Теги: Минск
 
 
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Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анна Канопацкая в программе "Итоги недели" на радио Sputnik Беларусь.

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