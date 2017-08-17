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Россельхознадзор снял ограничения с "Савушкина продукта" и еще двух молочных предприятий
18.08.2017 20:26 — Разное | Ежедневник
Россельхознадзор по просьбе Минсельхозпрода Беларуси сняла ранее введенные ограничения на поставки продукции с "Савушкина продукта" и еще двух белорусских молочных предприятий.
Как говорится в распространенной информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России, ограничения снимаются с учетом проведенных с белорусской стороной переговоров и полученных в ходе их гарантий замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александра Субботина.
Таким образом Россельхознадзор разрешил поставки в Россию с трех белорусских предприятий: ОАО "Савушкин продукт", ОАО "Молочные горки", ОАО "Рогачевский МКК".
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Россельхознадзор по просьбе Минсельхозпрода Беларуси сняла ранее введенные ограничения на поставки продукции с "Савушкина продукта" и еще двух белорусских...
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