



Россельхознадзор по просьбе Минсельхозпрода Беларуси сняла ранее введенные ограничения на поставки продукции с "Савушкина продукта" и еще двух белорусских молочных предприятий.

Как говорится в распространенной информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России, ограничения снимаются с учетом проведенных с белорусской стороной переговоров и полученных в ходе их гарантий замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александра Субботина.

Таким образом Россельхознадзор разрешил поставки в Россию с трех белорусских предприятий: ОАО "Савушкин продукт", ОАО "Молочные горки", ОАО "Рогачевский МКК".