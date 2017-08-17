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Коля Лукашенко попробовал себя в роли комбайнера

18.08.2017 20:57 — Разное | Ежедневник  
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Коля Лукашенко попробовал себя в роли комбайнера

Младший сын президента Николай Лукашенко попробовал себя в роли комбайнера и даже намолотил 5 тонн зерна.

Как сообщило белорусское телевидение, президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу посетил ряд хозяйств в Шкловском и Оршанском районах и ознакомился с работой флагманского комбайна производства "Гомсельмаш".

При этом глава государства решил испытать комбайн на ходу, находясь на площадке возле кабины.

Первоначально машиной управлял один из работников сельхозпредприятия, который показывал Николаю Лукашенко все азы управления техникой. Потом за управление комбайном сел сын президента. Он успел намолотить свой первый урожай в размере 5 тонн.

 
 
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Младший сын президента Николай Лукашенко попробовал себя в роли комбайнера и даже намолотил 5 тонн зерна.

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