﻿ Задымление произошло в поезде бизнес-класса Минск-Гомель. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задымление произошло в поезде бизнес-класса Минск-Гомель

09.09.2017 09:17 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задымление произошло в поезде межрегиональных линий бизнес-класса №708 Минск-Гомель, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Поезд 8 сентября в 21.30 был остановлен на станции Буда-Кошелевская из-за технической неисправности, которая привела к задымлению подвагонного пространства в 11-м вагоне. Задымление оперативно ликвидировано силами локомотивной бригады и МЧС. Пострадавших нет. Ущерба экологии и инфраструктуре Белорусской железной дороги не нанесено.

Поезд №708 Минск-Гомель прибыл на станцию Гомель в 23.42. Опоздание составило 1 час 43 мин. Задержка двух поездов региональных линий экономкласса на участке Гомель-Жлобин составила до 53 мин. В настоящее время движение поездов на данном участке осуществляется в штатном режиме. Для расследования инцидента создана специальная комиссия.

Белорусской железной дорогой принято решение о возврате пассажирам поезда №708 Минск-Гомель стоимости проездных документов. Возврат денежных средств будет производиться с 12 по 20 сентября в железнодорожных кассах по предъявлению проездных документов. Пассажирам, осуществившим посадку по электронной регистрации, возврат денежных средств будет производиться по письменным заявлениям с указанием 14-значного номера заказа и при предъявлении оригинала документа, на который был оформлен заказ.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задымление произошло в поезде межрегиональных линий бизнес-класса №708 Минск-Гомель, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Моя кухня - 2": компактная и со складными розетками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика