|
На Солнце произошла новая мощная вспышка класса Х
Очередная сильная вспышка на Солнце зафиксирована вечером в воскресенье, 10 сентября, ей присвоен балл Х8.2. Такие данные приводятся на
Согласно опубликованному лабораторией графику активности Солнца, вспышка происходила в период с 18.35 мск до 19.31 мск, пик активности был достигнут в 19.06 мск. Ее мощность специалисты оценили как Х8.2, где литера «Х» обозначает самую мощную из возможных солнечных вспышек, а цифровой индекс уточняет ее интенсивность. Всего за 10 сентября произошло семь вспышек класса С и выше.
Серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек класса «М» мощностью в 4−5 баллов, затем 6 сентября последовала вспышка класса «X» мощностью в 2,2 балла. В тот же день случилась
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серия вспышек на Солнце началась 4 сентября.
|
Архив (Разное)
Комментарии