На Солнце произошла новая мощная вспышка класса Х

Очередная сильная вспышка на Солнце зафиксирована вечером в воскресенье, 10 сентября, ей присвоен балл Х8.2. Такие данные приводятся на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).





Согласно опубликованному лабораторией графику активности Солнца, вспышка происходила в период с 18.35 мск до 19.31 мск, пик активности был достигнут в 19.06 мск. Ее мощность специалисты оценили как Х8.2, где литера «Х» обозначает самую мощную из возможных солнечных вспышек, а цифровой индекс уточняет ее интенсивность. Всего за 10 сентября произошло семь вспышек класса С и выше.

Серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек класса «М» мощностью в 4−5 баллов, затем 6 сентября последовала вспышка класса «X» мощностью в 2,2 балла. В тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3 — последняя вспышка такой силы наблюдалась 7 сентября 2005 года. Она вызвала на Земле одну из самых сильных за историю наблюдений четырехбалльную магнитную бурю .