Наша недавняя статья о браках, в которых мужчина старше своей избранницы на 15−25 лет, вызвала небывалый шквал эмоций и бурных обсуждений на форуме. И это при том, что такие пары стали уже довольно привычными и, вроде бы, никого особенно не должны удивлять. А вот союзы, где мужчина, наоборот, младше женщины более, чем на десять лет, до сих пор «позволительны» только «звездам». И то, Пугачеву с Галкиным и Эммануэля Макрона с женой Бриджит не «прополоскал» только ленивый. Что уж говорить об обычных парах, живущих с нами по соседству!..

«Почти все мои романы были с парнями на 10−19 лет младше»

Наталья и Роман (разница в возрасте — 14 лет):

«В 18−19 лет мне было странно даже предположить, что люди живут (имею в виду, действительно полной, насыщенной жизнью) после 30. Женщина в 35 лет представлялась мне уже очень пожилой, интересующейся только детьми, семейными хлопотами и работой. А то, что в таком возрасте еще могут быть какие-то романтические отношения, — казалось мне нонсенсом. А уж тем более не представляла, что женщинами в таком «преклонном» возрасте могут интересоваться молодые красивые парни.

В первый раз я вышла замуж в 23 года. Муж был на 7 лет меня старше, был заботливым и любящим супругом. Влюбленности не было, были хорошие отношения, и мне казалось, что для семейной жизни этого вполне достаточно. Однако, как показала жизнь, я ошиблась. Шло время, я росла как морально, так и материально, мне хотелось двигаться вперед рука об руку с человеком, готовым на эксперименты. Но мой первый супруг, к сожалению, не был к этому готов, и через 7 лет мы расстались. При этом, остались друзьями, и наш сын ощущал по мере возможности заботу обоих родителей.





Так получилось, что на работе у меня был молодой коллектив — ребята, только что закончившие вуз. И везде вне работы меня тоже окружали парни младше меня. И вот, в возрасте 30 лет я с некоторым удивлением начала замечать, что 20-летние юноши проявляют ко мне внимание. И оказалось, что мне действительно комфортно находиться в этой энергии молодости и движения. Мне была интересна искрометность этих парней, их спонтанность, умение быстро ориентироваться в сложившихся обстоятельствах, гибкость ума… Ну, а внешне разница в возрасте между ними и мною была практически незаметна.

В 31 год у меня появился парень (на 10 лет младше), с которым у меня завязались первые после брака серьезные отношения. Это был бурный и страстный роман. У нас были схожи интересы и пристрастия, мы путешествовали, ходили на концерты, он стал настоящим другом моему девятилетнему сыну. Но он был из очень архаичной семьи. Папа старше мамы на 7 лет, приехали из района, решили дать сыну шанс на лучшую жизнь, и в их планы женщина с «прицепом», да еще и в возрасте за 30 ну никак не входила. Со стороны родителей был страшный прессинг. И на него, и на меня. Его отец приходил ко мне на работу, убеждал оставить его сына, а мать резала себе вены, ложилась в больницу. На почве столь нервозной обстановки мы расставались и сходились, и по итогу эти семилетние отношения ни к чему не привели. Я решила разорвать этот замкнутый круг и начать новую жизнь.



Наталья — призер различных международных конкурсов красоты, таких как «Миссис Вселенная», «Миссис Европа» и других.

В 38 лет, бегая во дворе с собачкой, я познакомилась с очень симпатичным молодым человеком. Он был очень настойчив, звонил постоянно, устраивал ожидания под дверью, был очень заботлив и всегда в нужный момент оказывался рядом. Поначалу я не знала, сколько ему лет. Но когда оказалось, что между нами 19 лет разницы, меня это сильно смутило. Но меня с радостью приняла вся его родня, они оказались замечательными интересными людьми без каких бы то ни было предрассудков. И мы поженились, хотя мои близкие и друзья были, мягко говоря, в шоке. Свадьба была грандиозной: с лимузином, двумя свадебными платьями, букетом, выкупом невесты, фотографами… Но после сказки началась жизнь. Оказалось, что совместные походы на концерты Макса Коржа, мой дикий испуг от «отвязности» малолетних фанатов и лазанье по пожарным машинам ночью — это не совсем то, что мне нужно. Оказалось, что мы совершенно по-разному воспринимаем мир. И уже меньше, чем через полгода, я почувствовала бесперспективность таких отношений.

Своего нынешнего мужа я встретила совершенно случайно, когда уже не хотела никаких ни с кем отношений, за много километров от Минска, в Глубокском районе Витебской области.





Туда, в одну из усадеб, по работе меня пригласил съездить хороший приятель. Мы приехали ночью, 1 апреля, под проливным дождем, в какую-то глушь. Чуть не застряли в канаве, где после всех злоключений нас встретил владелец усадьбы. Меня поразило, как этот «глубокский Шумахер», сопровождая нас до усадьбы, лихо гонял на стареньком «опельке» с одной фарой, умело лавируя на поворотах… Это был высоченный парень с небесно-голубыми глазами и завораживающим тембром голоса. Первой моей мыслью было: «Интересно, женат ли он?..»

Роман женат не был. И его возрастом — 26 лет — я уже даже не была удивлена. Я влюбилась моментально. И под разными предлогами продолжала приезжать в усадьбу, наслаждаясь общением с Романом. Мне было очень интересно, и я чувствовала себя настоящей.

Не прошло и полгода, как мы поженились.





Свадьбы не было: мы просто расписались, но этого нам оказалось достаточно, ведь мы были полностью поглощены друг другом. Четырнадцатилетняя разница в возрасте не останавливала, да и мнение окружающих, когда действительно есть влечение друг к другу, не имеет никакого значения.

Через месяц у нас годовщина свадьбы. Что можно о нас сказать: мы просто живем, жизнь сама расставит все по местам. И какая бы разница в возрасте ни была, главное — чтобы не было разницы в чувствах".

«Были мысли: а вдруг через лет 10 я резко постарею? Но я выбрала жить здесь и сейчас»

Ольга и Андрей (разница в возрасте — 12 лет):

«Мы познакомились с Андреем 4 года назад. Мне тогда было 35, ему — 23. Я работала продавцом, и он несколько месяцев ходил и строил мне глазки, делал комплименты и приглашал выпить кофе… Я в то время думала, что он лет на 5−7 меня моложе, что в общем то нормально, поскольку опыт таких отношений у меня уже был (правда, неудачный). А оказалось, что он меня моложе аж на 12 лет!





Конечно, начинать такие отношения было страшно. В голове роилась тысяча вопросов: «Что в нем не так? Что во мне не так? А может, все в нас так, и это — любовь?..»

На первом свидании мы пили кофе в машине около «Макдональдса», потому что свободное время у меня было только по утрам, но он согласился. Второе свидание было с дочерью (ей на тот момент было 8): мы просто погуляли по парку, и я посмотрела, как он отнесется к ребенку. А после третьего свидания, по стечению обстоятельств, он просто остался у меня жить (хотя жильем он обеспечен). Ну, а дальше… Дальше пошла просто жизнь: такая, какой она и должна быть в нормальной и счастливой семье. Дела, заботы, отдых…





Меньше, чем через год он сделал мне предложение. Так красиво: на берегу моря, с цветами, шампанским, кольцом и салютом. Конечно, я согласилась. Потом красивая свадьба, все как положено: и выкуп, и белое платье… Ну, а как же?! Он же в первый раз!

Ох, как ворчала свекровь, ох, как злорадствовали ее подружки! «Она его хочет захомутать, ей что-то от него нужно!» А я так до сих пор и не поняла, что же мне от него могло быть нужно, кроме любви. Квартира? Спасибо, своя есть. Машина? Да как-то не нужна, но, если надо, можно одолжить у мамы. Дача? Тоже имеется, причем одна моя, а вторая мамина. Большая зарплата? Конечно, как мужчина, он зарабатывает больше меня, но не настолько… Свекровь даже на свадьбе была не особо рада. Смирилась она с нашей семьей только спустя почти три года. И то хорошо.





Как здорово, что в тот момент меня поддерживали все друзья, благо, все люди взрослые и самодостаточные — с полным правом плевать на мнение окружающих. Был только один вопрос: «А ты не станешь ему «второй мамкой»? Нет! Он оказался первым в моей жизни мужчиной, который готов решать мои проблемы, проблемы в моем доме и освобождать меня от каких бы то ни было ответственностей. В свои 23 года он, по ощущению, был старше некоторых моих ровесников. И своих сверстников он очень сильно обогнал в личностном развитии, в силе характера и жизненной мудрости. Ему перестали быть интересны «подростковые» развлечения типа клубов и «одноразовых» девочек, которые хотели танцев, секса и подарков, чаще без каких-либо обязательств. А ему уже хотелось свою семью, домашнего уюта и тепла, любви и заботы.

У него прекрасные отношения с моей дочерью Анюткой, которой уже 12. Андрей очень боялся, что не сумеет правильно себя повести с ребенком. И изначально больше ее баловал. Старался не ругать, хотя поругать детей всегда есть за что. А сейчас он как-то очень грамотно, причем на уровне интуиции, расставил правильно все приоритеты.





Что касается особенностей брака с такой разницей в возрасте, я бы сказала, что для женщины это очень большой стимул поддерживать себя в хорошей форме. Ведь хочется выглядеть под стать супругу. Да и не хочется, чтобы сильно косились. И, кстати, когда у меня «хватает ума» произнести вслух, сколько мне по паспорту лет, он (такой молодец!) всегда говорит, что я где-то в цифрах ошиблась, и на самом деле мне намного меньше. Да и в психологическом плане нам всегда комфортно. Моя женская мудрость, которая пришла с годами, гасит на корню очень много конфликтов и сложных ситуаций. Мне кажется, если бы я встретила такого человека, как мой муж, лет на пять раньше, то у нас вряд ли что-либо получилось бы.

Конечно, особенно в начале отношений, я очень много думала о том, что будет потом. Через 5, 10, 15 лет. А как это будет? А если у меня не получится родить? А если я сильно постарею, и это случится резко? Но в итоге я пришла к выводу: буду счастлива здесь и сейчас. А сколько это будет длиться?.. Да не важно! Не всем людям дано вообще узнать, что такое любовь, к сожалению. И если мне Бог послал это счастье, то я буду в нем жить. И не важно сколько это продлится.





Я считаю, что любовь — главный критерий выбора партнера по жизни. Если человек делает другого человека счастливым, то какая разница, кому и сколько. А если женщина старше мужчины, то хотелось бы пожелать мужчинам быть мужчинами, а не сыночками. А женщинам оставаться женщинами, не «тюкать» своего любимого, а возвышать его в его же собственных глазах. И чтобы не было сомнений, как у мужа были поначалу: мол, я еще маленький, меня не воспринимают как равного. А у женщины чтобы не было мыслей, что рано или поздно он найдет себе помоложе. Да не будет он искать моложе, если ты будешь оставаться привлекательной! У молодых девчонок, кроме молодости, больше нет никаких преимуществ, а молодость очень скоротечна…

Нужно поддерживать друг друга. Заботиться друг о друге. Чтобы была семья, а не просто «узаконенный секс».

Комментарий психолога:

Анна Ефремова, психолог Центра успешных отношений

— С каждым годом растет число пар, где зрелость женщин соединяется с молодостью мужчин. Какая оптимальная разница в возрасте — это понятие у каждого свое, и оно субъективно. Разница в возрасте, какой бы она ни была, не может обещать наличие или отсутствие счастья. Вопрос об успешности такой пары присущ больше окружающим пару, нежели им самим. Боязнь осуждения может разрушить отношения на самом первом этапе, но если чувства настоящие и сильнее мнений тех, кто пророчит провал, то можно двигаться дальше.

И, конечно, на первый план выходят те же проблемы, которые могут коснуться пар с любой разницей в возрасте. Однако, зрелая женщина вполне может взять на себя ответственность — и, как драматически разрушить этот брак, так и сделать из него прекрасный союз.

Что же привлекает мужчин в зрелых женщинах? Конечно, опыт, самодостаточность, открытость. Чуткое и мудрое поведение в отношениях.

Есть и другая причина интереса мужчин к зрелым женщинам — комплексы и страхи, из-за которых они не пользуются успехом у ровесниц. Женщина, имеющая гипертрофированный материнский инстинкт, может выступать в роли опекающей «мамочки» или учителя для молодого «мужа-сына». Это личности, зависимые от отношений, от безусловности родительской любви. Женщина инвалидизирует мужчину, не дает ему повзрослеть. Если же неосознанные желания супругов в лидерстве и подчинении совпадают и им комфортно в этих ролях «родитель-ребенок», то такой союз вполне успешен.

Но в таких отношениях есть опасность того, что чрезмерно увлекаясь интересами мужа, женщина забывает о своих желаниях, перестает понимать свои чувства. Общение происходит не на равных, в них нет «взрослости».

Опасностью такого брака может быть желание мужчины «повзрослеть», и тогда гармония рушится, и муж делает то, что обычно делают подростки — бунтует и уходит из семьи.

Конечно, встречаются случаи, где молодой мужчина — альфонс. Отношения построены на выгоде, на меркантильном интересе. Главной отличительной чертой такого, как правило временного союза является паразитирование мужчины и неспокойствие женщины. В самом начале этих отношений это может быть продолжительный экстаз, желание женщины срочно повысить самооценку, самоутвердиться, лихорадочные манипуляции по омоложению, тенденция «прогнуться» под любимого, его интересы, заваливать подарками и не замечать потребительского, а часто и просто его хамского отношения. Большой страх потерять это «счастье». Много напряжения и страха, мало радости и покоя.

Иногда мужчина, осознанно или нет, использует союз с женщиной старше себя для своего развития и личностного роста. Такие отношения могут продолжаться в среднем несколько лет. Окрепнув, получив опыт, он может выйти из них и остаться другом для своей бывшей возлюбленной.

Однако такой союз может перерасти в долгий и счастливый, если женщина будет осознанной, если ее жизненный опыт и ум позволит партнеру меняться, чувствовать себя свободным в профессиональном и образовательном росте. Лидерство таких женщин незаметное, они делают лидером мужчину. Они знают, чего хотят, в сексе естественны, раскрепощены и уверены, умеют подчеркивать мужественность своих избранников, поддерживать, вдохновлять и ярко вдохновляться той романтикой, нежностью и заботой, которую может дать молодой муж, вероятно, впервые почувствовавший вкус серьезных отношений.

Статус и самооценка такой женщины растут, жизнь наполняется свободой и смыслом, и она начинает чувствовать себя более молодой. Растет мотивация поддержания здоровья и красоты. Пик их интимных возможностей также является бонусом такому браку. Но именно бонусом, а не причиной.

Опасностью для отношений с большой разницей в возрасте, может быть очевидность старения женщины. Ведь для нее внешность всегда имеет большее значение, чем для мужчин, и она начнет беспокоиться о том, что становится все менее сексуальной, в то время, как вокруг так много молодых женщин, и муж не может этого не замечать. Вне зависимости — фантазии это ее или нет, но на этой почве она может начинать нервно накручивать себя, может уйти в страх потери, созависимость, депрессию, из-за чего начнет совершать ошибки, напоминать супругу о возрасте, ревновать, контролировать, повторять ошибки молодых вспыльчивых девочек, не умеющих справляться со своей эмоциональностью, что, конечно, не способствует гармонии в отношениях.

Здесь уже вопрос доверия, но это опять же не относится к вопросу о разнице в возрасте.

А вот если в их союзе изначально доминантой был секс или статус, то такие отношения почти обречены.

Брак будет устойчив и нервозность по поводу внешности навряд ли затронет женщину, если отношения изначально были основаны на доверии, дружбе, общих интересах и интересе друг к другу как к личности, естественной была взаимная эмоциональная поддержка.

Отношения в любой паре не могут быть идеальными. Именно опыт дает понимание, как вести себя в кризисах и каких ошибок остерегаться.

Возраст — это всего лишь цифры, а люди живут друг с другом на состоянии души, выстраивая тот образ жизни, который может радовать обоих.