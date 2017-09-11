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"Мамку себе нашёл!": истории белорусских пар, где женщина намного старше мужчины
Наша
«Почти все мои романы были с парнями на 10−19 лет младше»
Наталья и Роман (разница в возрасте — 14 лет):
«В 18−19 лет мне было странно даже предположить, что люди живут (имею в виду, действительно полной, насыщенной жизнью) после 30. Женщина в 35 лет представлялась мне уже очень пожилой, интересующейся только детьми, семейными хлопотами и работой. А то, что в таком возрасте еще могут быть какие-то романтические отношения, — казалось мне нонсенсом. А уж тем более не представляла, что женщинами в таком «преклонном» возрасте могут интересоваться молодые красивые парни.
В первый раз я вышла замуж в 23 года. Муж был на 7 лет меня старше, был заботливым и любящим супругом. Влюбленности не было, были хорошие отношения, и мне казалось, что для семейной жизни этого вполне достаточно. Однако, как показала жизнь, я ошиблась. Шло время, я росла как морально, так и материально, мне хотелось двигаться вперед рука об руку с человеком, готовым на эксперименты. Но мой первый супруг, к сожалению, не был к этому готов, и через 7 лет мы расстались. При этом, остались друзьями, и наш сын ощущал по мере возможности заботу обоих родителей.
Так получилось, что на работе у меня был молодой коллектив — ребята, только что закончившие вуз. И везде вне работы меня тоже окружали парни младше меня. И вот, в возрасте 30 лет я с некоторым удивлением начала замечать, что 20-летние юноши проявляют ко мне внимание. И оказалось, что мне действительно комфортно находиться в этой энергии молодости и движения. Мне была интересна искрометность этих парней, их спонтанность, умение быстро ориентироваться в сложившихся обстоятельствах, гибкость ума… Ну, а внешне разница в возрасте между ними и мною была практически незаметна.
В 31 год у меня появился парень (на 10 лет младше), с которым у меня завязались первые после брака серьезные отношения. Это был бурный и страстный роман. У нас были схожи интересы и пристрастия, мы путешествовали, ходили на концерты, он стал настоящим другом моему девятилетнему сыну. Но он был из очень архаичной семьи. Папа старше мамы на 7 лет, приехали из района, решили дать сыну шанс на лучшую жизнь, и в их планы женщина с «прицепом», да еще и в возрасте за 30 ну никак не входила. Со стороны родителей был страшный прессинг. И на него, и на меня. Его отец приходил ко мне на работу, убеждал оставить его сына, а мать резала себе вены, ложилась в больницу. На почве столь нервозной обстановки мы расставались и сходились, и по итогу эти семилетние отношения ни к чему не привели. Я решила разорвать этот замкнутый круг и начать новую жизнь.
В 38 лет, бегая во дворе с собачкой, я познакомилась с очень симпатичным молодым человеком. Он был очень настойчив, звонил постоянно, устраивал ожидания под дверью, был очень заботлив и всегда в нужный момент оказывался рядом. Поначалу я не знала, сколько ему лет. Но когда оказалось, что между нами 19 лет разницы, меня это сильно смутило. Но меня с радостью приняла вся его родня, они оказались замечательными интересными людьми без каких бы то ни было предрассудков. И мы поженились, хотя мои близкие и друзья были, мягко говоря, в шоке. Свадьба была грандиозной: с лимузином, двумя свадебными платьями, букетом, выкупом невесты, фотографами… Но после сказки началась жизнь. Оказалось, что совместные походы на концерты Макса Коржа, мой дикий испуг от «отвязности» малолетних фанатов и лазанье по пожарным машинам ночью — это не совсем то, что мне нужно. Оказалось, что мы совершенно по-разному воспринимаем мир. И уже меньше, чем через полгода, я почувствовала бесперспективность таких отношений.
Своего нынешнего мужа я встретила совершенно случайно, когда уже не хотела никаких ни с кем отношений, за много километров от Минска, в Глубокском районе Витебской области.
Туда, в одну из усадеб, по работе меня пригласил съездить хороший приятель. Мы приехали ночью, 1 апреля, под проливным дождем, в какую-то глушь. Чуть не застряли в канаве, где после всех злоключений нас встретил владелец усадьбы. Меня поразило, как этот «глубокский Шумахер», сопровождая нас до усадьбы, лихо гонял на стареньком «опельке» с одной фарой, умело лавируя на поворотах… Это был высоченный парень с небесно-голубыми глазами и завораживающим тембром голоса. Первой моей мыслью было: «Интересно, женат ли он?..»
Роман женат не был. И его возрастом — 26 лет — я уже даже не была удивлена. Я влюбилась моментально. И под разными предлогами продолжала приезжать в усадьбу, наслаждаясь общением с Романом. Мне было очень интересно, и я чувствовала себя настоящей.
Не прошло и полгода, как мы поженились.
Свадьбы не было: мы просто расписались, но этого нам оказалось достаточно, ведь мы были полностью поглощены друг другом. Четырнадцатилетняя разница в возрасте не останавливала, да и мнение окружающих, когда действительно есть влечение друг к другу, не имеет никакого значения.
Через месяц у нас годовщина свадьбы. Что можно о нас сказать: мы просто живем, жизнь сама расставит все по местам. И какая бы разница в возрасте ни была, главное — чтобы не было разницы в чувствах".
«Были мысли: а вдруг через лет 10 я резко постарею? Но я выбрала жить здесь и сейчас»
Ольга и Андрей (разница в возрасте — 12 лет):
«Мы познакомились с Андреем 4 года назад. Мне тогда было 35, ему — 23. Я работала продавцом, и он несколько месяцев ходил и строил мне глазки, делал комплименты и приглашал выпить кофе… Я в то время думала, что он лет на 5−7 меня моложе, что в общем то нормально, поскольку опыт таких отношений у меня уже был (правда, неудачный). А оказалось, что он меня моложе аж на 12 лет!
Конечно, начинать такие отношения было страшно. В голове роилась тысяча вопросов: «Что в нем не так? Что во мне не так? А может, все в нас так, и это — любовь?..»
На первом свидании мы пили кофе в машине около «Макдональдса», потому что свободное время у меня было только по утрам, но он согласился. Второе свидание было с дочерью (ей на тот момент было 8): мы просто погуляли по парку, и я посмотрела, как он отнесется к ребенку. А после третьего свидания, по стечению обстоятельств, он просто остался у меня жить (хотя жильем он обеспечен). Ну, а дальше… Дальше пошла просто жизнь: такая, какой она и должна быть в нормальной и счастливой семье. Дела, заботы, отдых…
Меньше, чем через год он сделал мне предложение. Так красиво: на берегу моря, с цветами, шампанским, кольцом и салютом. Конечно, я согласилась. Потом красивая свадьба, все как положено: и выкуп, и белое платье… Ну, а как же?! Он же в первый раз!
Ох, как ворчала свекровь, ох, как злорадствовали ее подружки! «Она его хочет захомутать, ей что-то от него нужно!» А я так до сих пор и не поняла, что же мне от него могло быть нужно, кроме любви. Квартира? Спасибо, своя есть. Машина? Да как-то не нужна, но, если надо, можно одолжить у мамы. Дача? Тоже имеется, причем одна моя, а вторая мамина. Большая зарплата? Конечно, как мужчина, он зарабатывает больше меня, но не настолько… Свекровь даже на свадьбе была не особо рада. Смирилась она с нашей семьей только спустя почти три года. И то хорошо.
Как здорово, что в тот момент меня поддерживали все друзья, благо, все люди взрослые и самодостаточные — с полным правом плевать на мнение окружающих. Был только один вопрос: «А ты не станешь ему «второй мамкой»? Нет! Он оказался первым в моей жизни мужчиной, который готов решать мои проблемы, проблемы в моем доме и освобождать меня от каких бы то ни было ответственностей. В свои 23 года он, по ощущению, был старше некоторых моих ровесников. И своих сверстников он очень сильно обогнал в личностном развитии, в силе характера и жизненной мудрости. Ему перестали быть интересны «подростковые» развлечения типа клубов и «одноразовых» девочек, которые хотели танцев, секса и подарков, чаще без каких-либо обязательств. А ему уже хотелось свою семью, домашнего уюта и тепла, любви и заботы.
У него прекрасные отношения с моей дочерью Анюткой, которой уже 12. Андрей очень боялся, что не сумеет правильно себя повести с ребенком. И изначально больше ее баловал. Старался не ругать, хотя поругать детей всегда есть за что. А сейчас он как-то очень грамотно, причем на уровне интуиции, расставил правильно все приоритеты.
Что касается особенностей брака с такой разницей в возрасте, я бы сказала, что для женщины это очень большой стимул поддерживать себя в хорошей форме. Ведь хочется выглядеть под стать супругу. Да и не хочется, чтобы сильно косились. И, кстати, когда у меня «хватает ума» произнести вслух, сколько мне по паспорту лет, он (такой молодец!) всегда говорит, что я где-то в цифрах ошиблась, и на самом деле мне намного меньше. Да и в психологическом плане нам всегда комфортно. Моя женская мудрость, которая пришла с годами, гасит на корню очень много конфликтов и сложных ситуаций. Мне кажется, если бы я встретила такого человека, как мой муж, лет на пять раньше, то у нас вряд ли что-либо получилось бы.
Конечно, особенно в начале отношений, я очень много думала о том, что будет потом. Через 5, 10, 15 лет. А как это будет? А если у меня не получится родить? А если я сильно постарею, и это случится резко? Но в итоге я пришла к выводу: буду счастлива здесь и сейчас. А сколько это будет длиться?.. Да не важно! Не всем людям дано вообще узнать, что такое любовь, к сожалению. И если мне Бог послал это счастье, то я буду в нем жить. И не важно сколько это продлится.
Я считаю, что любовь — главный критерий выбора партнера по жизни. Если человек делает другого человека счастливым, то какая разница, кому и сколько. А если женщина старше мужчины, то хотелось бы пожелать мужчинам быть мужчинами, а не сыночками. А женщинам оставаться женщинами, не «тюкать» своего любимого, а возвышать его в его же собственных глазах. И чтобы не было сомнений, как у мужа были поначалу: мол, я еще маленький, меня не воспринимают как равного. А у женщины чтобы не было мыслей, что рано или поздно он найдет себе помоложе. Да не будет он искать моложе, если ты будешь оставаться привлекательной! У молодых девчонок, кроме молодости, больше нет никаких преимуществ, а молодость очень скоротечна…
Нужно поддерживать друг друга. Заботиться друг о друге. Чтобы была семья, а не просто «узаконенный секс».
Комментарий психолога:
Анна Ефремова, психолог
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