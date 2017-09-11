Жители Фрунзенского района столицы с недавних пор начали замечать у себя во дворе белые бетонные столбики. Выяснилось, что их поставил ЖЭС, чтобы оградить газон от машин. Вскоре такие же столбы появятся во многих дворах Фрунзенского района. Но вот такое решение понравилось не всем. К себе AUTO.TUT.BY пригласил пенсионер, который проживает по улице Янки Мавра Владимир Котляр.





Типичный спальный район в районе улиц Одоевского — Янки Мавра, где все друг с другом «немножко знакомы», очень много зелени, тихие дворы, много бестолковых тротуаров и обилие пятиэтажек. Мы встречаемся с Владимиром Котляром во дворе домов № 27 и 31 по улице Янки Мавра. Его, как и 47 жителей соседних домов волнует, что ЖЭС начал борьбу с автомобилистами.

— Вы только посмотрите — установили столбики, но где — там, где даже травы нет! А где теперь ставить машину? Я сам «безлошадный» фактически, иногла беру машину попользоваться. Но я за то, чтобы автомобилистам было где ставить свои авто! Мне в администрации сказали, что «так и надо» — столбики устанавливают в ответ на жалобу. Но жалобщики будут всегда. А парковки в старых дворах нет. Наши дома проектировали с какой-то странной идеей о том, что у людей не будет машин. Да что там — сейчас и новые дома так проектируют, что на один подьезд всего пару машино-мест. Но ведь это пусть в никуда, — говорит Владимир Котляр.





Вогруг домов территория и правда больше напоминает лес, некоторых домов просто не видно, в кустах прячутся нетрезвые компании. Вокруг домов территория плотно запаркована автомобилями. Даже в полдень, когда все теоретически на работе.





У края газона — свежеустановленные столбики. Зимой жильцы Фрунзенского района присылали в редакцию фото таких же столбиков и жаловались, что их двор выглядит как кладбище .





Летом, пока все в зелени, ограждение почти не заметно. Одним новведение нравится — мол, хоть трава вырастет, другие в недоумении: во дворе дома и так много зелени, а вот машины ставить негде. Жители домов собирают подписи, чтобы некрасивые столбики убрать. Собираются отправить все президенту.

— Мы как-то подсчитали, у нас во дворе растет около ста деревьев. Четыре дома образовывают колодец — и между ними целый лес — дома с трудом видно. Неужели нельзя к вопросу подойти разумно и вырубить пару деревьев, тех, что аварийные или растут на тротуаре, например и всем мешают. Да и ладно бы порядок был, а так все равно все все поэтому тротуару не ходят, — рассуждает спрашивает Владимир Котляр.

Деятельный пенсионер рассказывает, что в молодости и в Каире, и в Париже, а сейчас следит за поездками президента в другие страны и подмечает: так много деревьев нет нигде.

— Посмотришь репортажи из разных стран, где президент бывает, так там красота: деревья используются для декора, а не хаотично растут. Мы же не в лесу живем. Деньги на столбики взяли из госбюджета, но ведь на эти деньги могли и места для машин организовать, расширить проезд и занятся благоустройством двора. Да ямы хотя бы залатали, — сетует пенсионер. — Складывается ощущение, что нас так заставляют отказаться от автомобилей!





К разговору то и дело подключаются жители близлежащих домов.

— Какая трава, если столбики цементируют. Разве на цементе вырастет трава? Никогда о таком не слышал, — говорит молодой парень Андрей. Он сам автомобилист и каждый вечер с трудом ищет место для парковки. Говорит, иногда оставляет на проезжей части — потому что мест для авто просто нет.





Еще одна жительница Елена Францевна рассуждает, что столбики устанавливать в то время как во дворах в принципе не очень все благоустроено, непродумано.

— Вот садят они кусты, но они же не могут предположить, что через пару лет этот куст разрастется так, что не пройти, ни проехать, а пешеходы потом идут по проезжей части. А там — машины. Вот посмотрите: двухполосная дорога в обе стороны. Но по одной стороне первая полоса плотно запаркована. Они ничего не нарушают, они могут здесь стоять, но это не безопасно. Хотя деваться им некуда. Да и зря сказала, ведь вы напишете, а потом у нас как всегда начнется — приедет ГАИ и будет штрафовать водителей, хоть штрафовать их не за что. Они без нарушения стоят.

Заместитель директора районного ЖКХ № 1 по благоустройству и санитарному содержанию жилфонда Валентина Барковская в комментарии агентству « Минск-Новости » утверждает, что такие столбики появятся во многих дворах Фрунзенского района уже до конца сентября: ул. Мавра, пр. Пушкина, ул. Бурдейного, ул. Одинцова, ул. Якубовского, ул. Тимошенко, ул. Лобанка, пер. Вышелесского, ул. Брикета, ул. Скрипникова, ул. Академика Федорова, ул. Панченко, ул. Сухаревской, ул. Дунина-Марцинкевича, ул. Пономаренко, ул. Бельского, ул. Шаранговича, ул. П. Глебки, ул. Кунцевщине, ул. Притыцкого.





— Решение об установке таких конструкций администрация Фрунзенского района приняла еще зимой. Первую партию столбиков поставили в январе, сейчас начался второй этап программы. Выбирая адреса для установки этих ограждений, руководствовались обращениями жильцов, недовольных обилием машин во дворах. Целевые средства на ее реализацию выделены из бюджета. Выбирая адреса для установки этих ограждений, мы прежде всего руководствовались обращениями жильцов, недовольных обилием машин во дворах. Таких обращений — письменных, на прямые линии, по электронной почте — у нас довольно много, в том числе из названных домов. Люди жалуются, что стоящие не по правилам автомобили не дают прохода пешеходам, мешают детям играть на зеленой зоне. В таких ситуациях сложно регулировать отношения между соседями: автовладельцам удобнее, чтобы машина была у подъезда, безлошадным — чтобы их пребыванию на дворовой территории ничто не мешало. В любом случае правила запрещают парковать автомобили на зеленых зонах, поэтому автомобилистам придется искать другие места для этой цели: на плоскостных стоянках, в паркингах.

По словам Валентины Барковской, в некоторых дворах, где зимой поставили сигнальные столбики, уже выросла трава, а автовладельцы, поначалу не выражавшие восторга по поводу этого новшества, нашли другие варианты для ночевки своих машин.