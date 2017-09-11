Более 200 эпизодов взяток. Начался суд над высокопоставленным чиновником Транспортной инспекции

Минский городской суд 11 сентября начал рассмотрение уголовного дела в отношении высокопоставленного чиновника Транспортной инспекции за получение взяток.

М1 во время передачи денег. Т

ранспортник получил от индивидуального предпринимателя 1150 долларов за то, чтобы его грузовые автомобили не взвешивались, а документы на груз — не проверялись.

Начальника отдела филиала ГУ «Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций»с поличным непосредственно после получения незаконного вознаграждения в мае 2016 года. Задержание происходило на трассе

Ему предъявляется обвинение по ч. 2 ст. 425 (Бездействие должностного лица), ч. 2 ст. 426 (Превышение служебных полномочий), а также по ч. 1 ст. 14, ч. 1−3 ст. 430 (Получение взятки повторно, в особо крупном размере).

В ходе следствия обнаружилось более 200 эпизодов получения взяток.