В Минтруда пояснили, как нанимателям освобождать специалистов в течение смены от работы на несколько часов для решения личных вопросов. К примеру, на посещение поликлиники, походы в госучреждения или визиты к детям в школы. В ведомстве уточнили, как правильно оформить такое освобождение.



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В Минтруда уточняют, что Трудовым кодексом предусмотрена обязанность нанимателя вести учет явки специалистов на работу и ухода с нее.

— Учет явок на работу и ухода с нее ведется в табелях использования рабочего времени, годовых табельных карточках и других документах с указанием фамилии, инициалов работника, календарных дней учетного периода, количества отработанного времени, в том числе в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни, и других необходимых сведений. Формы документов для учета явок на работу и ухода с нее, а также порядок их заполнения утверждаются нанимателем, — поясняют в ведомстве.

Наниматель учитывает фактическое рабочее время, которое состоит из отработанного и неотработанного времени.

— Рабочим считается время, в течение которого работник в соответствии с трудовым, коллективным договорами, правилами внутреннего трудового распорядка обязан находиться на рабочем месте и выполнять свои трудовые обязанности, — добавляют специалисты ведомства. — К рабочему относится также время работы, выполненной по предложению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа, работа в государственные праздники, праздничные и выходные дни).

К отработанному времени относятся в том числе сверхурочные работы, повременная работа сдельщиков, служебные командировки и работы по совместительств. А к неотработанному — оплачиваемое и неоплачиваемое время, а также потери рабочего времени как по вине работника, так и при отсутствии его вины, уточняют в Минтруда.

— Фактическое рабочее время учитывается с момента явки работника на место выполнения работы согласно правилам внутреннего трудового распорядка, графику работ (сменности) или особому указанию нанимателя и до момента фактического освобождения от работы в этот рабочий день (смену), — говорят в ведомстве. — Таким образом, предоставленные нанимателем работнику несколько часов в течение рабочего дня (смены) для решения личных вопросов не учитываются в составе отработанного времени, а относятся к неотработанному и, следовательно, неоплачиваемому времени.

При этом наниматель может на уровне локального нормативного правового акта (например, в правилах внутреннего трудового распорядка) разрешить работникам использовать часть рабочего времени для личных целей. Наниматель также может прописать причины, которые могут признаваться уважительными (посещение врача, иные исключительные случаи личного и семейного характера), при этом установить порядок предоставления и оформления такого времени.

— В локальном нормативном правовом акте также следует предусмотреть оплату труда работника в такой день пропорционально отработанному времени. Также не исключена возможность предусмотреть в локальном нормативном правовом акте отработку соответствующего количества часов, используемых в личных интересах работника, в другое время (другой день), — добавляют в Минтруда.