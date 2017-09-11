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МТС предложил безлимитные звонки на 5 номеров во все сети на 4G-тарифах
Компания МТС запустила услугу «5 любимых номеров во все сети» для абонентов тарифных планов «4G лайт», «4G мини», «4G макси» и «4G мега». Об этом
Подключив услугу, можно звонить на любые 5 номеров без ограничений абонентам любого мобильного оператора Беларуси. Стоимость услуги — 4 рубля в месяц. Новые абоненты МТС смогут пользоваться ей три месяца бесплатно.
За добавление «любимых» номеров плата не взимается, но изменение или повторное добавление такого номера стоит 80 копеек.
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Стоит услуга 4 рубля в месяц.
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