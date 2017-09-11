Штамп как официальная составляющая документа



Штамп — это ручной инструмент, который изготавливается из дерева, металла и других материалов. С приспособлением не придется каждый раз писать одну и ту же запись, можно подтвердить подлинность документа и заверить его. Купить штамп не проблема, заказ можно сделать в специализированных компаниях, которые предлагают сегодня даже изготовление в течение часа.

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Виды печатей и штампов

Базовая классификация печатей и штампов — это основные и дополнительные. Кроме этого выделяют:

прямоугольные и треугольные;

индивидуальные;

печать врача, нотариуса, адвоката;

факсимиле — печать с подписью;

библиотечные и другие.

С помощью основных печатей подтверждают подлинность документации, а дополнительных — заверяют ценные бумаги прямо на месте без дополнительных процедур.

Производство штампов





Процесс изготовления штампов состоит из пяти этапов: создание заготовки, обработка, сборка и испытания изделия. Сегодня один из самых популярных методов изготовления с помощью лазера, который позволяет создавать изделия с высоким уровнем точности. Лазером обрабатывается специальная резина, на которой можно создавать мельчайшие детали и замысловатые узоры. Такой штамп отличается долговечностью и прослужит до 20 лет, если не забывать вовремя менять подушку.

Какую краску используют?





Для покраски штампов изобрели особую краску — штемпельную. Она выпускается на трех основах. На масляной используют для маркировки и нумерации билетов, этикеток, на спиртовой — для поверхностей, которые не впитывают жидкость, а водная подходит для бумажных изделий.

Существует возможность купить штамп, краска которого невидна для человеческого глаза, увидеть ее можно только при помощи ультрафиолета. В большинстве случаев они применяются в ночных клубах и барах.

Штемпельная краска подразделяется на краску для первичной заправки и дозаправки. Первичные применяются для неокрашенных штемпельных подушек и имеют более концентрированный состав.

Разбор понятия «оттиск штампа» и его функции





Оттиск штампа — это изображение или инициалы, которые получаются путем переноса краски под давлением с печатной формы. Документы со знаком печати становится ценными, так как процедура нанесения печати подтверждает подлинность документа.

Что такое оснастка: понятие, виды





Оснастка — корпус штампа, изготовленный из дерева, металла или пластика, на котором крепится клише. Ошибочное утверждение, что, купив только оснастку, вы можете использовать печать, так как отпечаток на бумагах зависит от клише, на котором изготавливаются буквы или инициалы.

Для частого использования вы можете купить штамп с автоматической оснасткой, а для повседневного варианта — карманной, такое изделие можно носить с собой.

Профессиональная сборка наборного штампа





Наборный штамп отличается от обычного тем, что на поверхности отсутствуют символы и расположены особые пазы. За счет специальной кассы товара человек сам составляет нужные слова, инициалы, которые отобразятся на бумагах. Купить штамп можно с пинцетом, которым вставляют необходимые знаки в отверстия.

Стоит продумать текст и записать на бумаге, чтобы не забыть. Затем следует выделить среднюю букву написанного текста и после этого вставлять символы в пазы. Стоит использовать зеркало, чтобы видеть последующий оттиск штампа.

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