В Вороновском районе грузовик, груженный сахарной свеклой, столкнулся с пассажирским поездом

ДТП произошло утром в воскресенье, 10 сентября, на железнодорожном переезде возле станции Еткишки. Грузовик столкнулся с поездом, сообщает «Вороновская газета».





По информации ОГАИ Вороновского РОВД, 28-летний водитель грузовика КСУП «Больтиники», управляя груженным свеклой автомобилем МАЗ с прицепом, не остановился около дорожного знака «Стоп», проигнорировал световой и звуковой сигналы на регулируемом железнодорожном переезде. В результате машина столкнулась с дизель-поездом, который двигался по маршруту Лида-Бенякони.









Кассир поезда получила телесные повреждения — закрытый перелом стопы. Автомобилю и поезду причинены технические повреждения. Из-за ДТП были задержаны три поезда: движение транспорта было восстановлено только через два часа.