В Вороновском районе грузовик, груженный сахарной свеклой, столкнулся с пассажирским поездом
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ДТП произошло утром в воскресенье, 10 сентября, на железнодорожном переезде возле станции Еткишки. Грузовик столкнулся с поездом, «Вороновская газета». сообщает
По информации ОГАИ Вороновского РОВД, 28-летний водитель грузовика КСУП «Больтиники», управляя груженным свеклой автомобилем МАЗ с прицепом, не остановился около дорожного знака «Стоп», проигнорировал световой и звуковой сигналы на регулируемом железнодорожном переезде. В результате машина столкнулась с дизель-поездом, который двигался по маршруту Лида-Бенякони.
Кассир поезда получила телесные повреждения — закрытый перелом стопы. Автомобилю и поезду причинены технические повреждения. Из-за ДТП были задержаны три поезда: движение транспорта было восстановлено только через два часа.
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ДТП произошло утром в воскресенье, 10 сентября, на железнодорожном переезде возле станции Еткишки.
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