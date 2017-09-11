ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вороновском районе грузовик, груженный сахарной свеклой, столкнулся с пассажирским поездом

11.09.2017 16:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ДТП произошло утром в воскресенье, 10 сентября, на железнодорожном переезде возле станции Еткишки. Грузовик столкнулся с поездом, сообщает «Вороновская газета».


По информации ОГАИ Вороновского РОВД, 28-летний водитель грузовика КСУП «Больтиники», управляя груженным свеклой автомобилем МАЗ с прицепом, не остановился около дорожного знака «Стоп», проигнорировал световой и звуковой сигналы на регулируемом железнодорожном переезде. В результате машина столкнулась с дизель-поездом, который двигался по маршруту Лида-Бенякони.



Кассир поезда получила телесные повреждения — закрытый перелом стопы. Автомобилю и поезду причинены технические повреждения. Из-за ДТП были задержаны три поезда: движение транспорта было восстановлено только через два часа.

 
 
Ссылка на источник 86
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло утром в воскресенье, 10 сентября, на железнодорожном переезде возле станции Еткишки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Фронтовой альбом: Шаповалов, Ильварт, Минаковский и Вардомская
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика