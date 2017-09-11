ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси второй месяц подряд фиксируют дефляцию

11.09.2017 17:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В августе в Беларуси второй месяц подряд зафиксировали дефляцию. В прошлом месяце цены на товары и услуги упали на 0,8%, сообщает Белстат. С начала года инфляция составила 2,5%.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, в июле в Беларуси зафиксировали дефляцию в 0,1%.

Цены на сельхозпродукцию в Беларуси расти не будут, сообщил в начале сентября заместитель премьер-министра Михаил Русый.

Напомним, ранее в начале августа Александр Лукашенко потребовал не допустить сезонных колебаний цен на плодоовощную продукцию в Минске. «По запасам на зиму для двухмиллионного Минска и гостей, которые приедут, договоры должны быть заключены. Вы закупите столько, сколько надо, чтобы у нас не было сезонного колебания цен», — сказал Александр Лукашенко.

Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%. Пока темпы роста цен на товары и платные услуги ниже, чем прогнозировалось.

За прошлый год цены на товары и платные услуги в Беларуси выросли на 10,6%, а в 2015 году — на 12%.

Читайте также:
«Нам не до импорта». Сколько в Минске стоят овощи, на которые президент потребовал держать цены
Белорусы стали больше тратить в магазинах и на рынках, но урезали расходы на общепит
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 98
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом месяце цены на товары и услуги упали на 0,8%.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Высшие мотивы: как топ-менеджеры сохраняют интерес к работе и не выгорают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика