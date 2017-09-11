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В Беларуси второй месяц подряд фиксируют дефляцию
В августе в Беларуси второй месяц подряд зафиксировали дефляцию. В прошлом месяце цены на товары и услуги упали на 0,8%,
Напомним, в июле в Беларуси
Цены на сельхозпродукцию в Беларуси расти не будут,
Напомним, ранее в начале августа Александр Лукашенко
Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%. Пока темпы роста цен на товары и платные услуги ниже, чем прогнозировалось.
За прошлый год цены на товары и платные услуги в Беларуси
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В прошлом месяце цены на товары и услуги упали на 0,8%.
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