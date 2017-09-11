В Беларуси второй месяц подряд фиксируют дефляцию

В августе в Беларуси второй месяц подряд зафиксировали дефляцию. В прошлом месяце цены на товары и услуги упали на 0,8%, сообщае т Белстат. С начала года инфляция составила 2,5%.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, в июле в Беларуси зафиксировали дефляцию в 0,1%.

Цены на сельхозпродукцию в Беларуси расти не будут, сообщил в начале сентября заместитель премьер-министра Михаил Русый.

Напомним, ранее в начале августа Александр Лукашенко потребовал не допустить сезонных колебаний цен на плодоовощную продукцию в Минске. «По запасам на зиму для двухмиллионного Минска и гостей, которые приедут, договоры должны быть заключены. Вы закупите столько, сколько надо, чтобы у нас не было сезонного колебания цен», — сказал Александр Лукашенко.

Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%. Пока темпы роста цен на товары и платные услуги ниже, чем прогнозировалось.

За прошлый год цены на товары и платные услуги в Беларуси выросли на 10,6%, а в 2015 году — на 12%.