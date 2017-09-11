ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хоккеисты "Юности" выиграли международный детский турнир в Пинске

11.09.2017 17:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Команда специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Юность-Минск», укомплектованная игроками 2005 года рождения, стала победителем международного детского хоккейного турнира в Пинске, который прошел 8−10 сентября, сообщает пресс-служба ХК «Юность-Минск».


Фото: junost.org

Воспитанники Руслана Жоголя на групповом этапе одержали три уверенные победы: над сверстниками из гродненского ЦОР — 7:0, минского «Динамо» — 6:1 и калининградского «Светлогорца» — 8:3.

Заняв по итогам группового этапа 1-е место в своем квартете, хоккеисты «Юности» в четвертьфинале встретились с украинской командой «Льдинка» из Киева и вновь крупно победили — 7:0.

В полуфинальном матче соперники из жлобинского ЦОР оказали представителям «Юности» куда больше сопротивления, нежели предыдущие оппоненты, однако воспитанники минчане снова были сильнее — 2:0.

А в решающем поединке «Юность» снова сразилась с калининградским «Светлогорцем». Правда, в отличие матча от группового этапа, на сей раз победа минчанам далась гораздо труднее — лишь в серии буллитов — 2:1.

Помимо командного приза за 1-е место, в Минск отравился и приз лучшему бомбардиру турнира, который достался Яну Сороко. А лучшим игроком команды СДЮШОР «Юность-Минск» по итогам турнира организаторы определили нападающего Арсения Ковгареню.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда СДЮШОР "Юность-Минск" из игроков 2005 года рождения стала победителем международного детского хоккейного турнира в Пинске.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси второй месяц подряд фиксируют дефляцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика