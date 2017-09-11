Команда специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Юность-Минск», укомплектованная игроками 2005 года рождения, стала победителем международного детского хоккейного турнира в Пинске, который прошел 8−10 сентября, сообщает пресс-служба ХК «Юность-Минск».



Фото: junost.org

Воспитанники Руслана Жоголя на групповом этапе одержали три уверенные победы: над сверстниками из гродненского ЦОР — 7:0, минского «Динамо» — 6:1 и калининградского «Светлогорца» — 8:3.

Заняв по итогам группового этапа 1-е место в своем квартете, хоккеисты «Юности» в четвертьфинале встретились с украинской командой «Льдинка» из Киева и вновь крупно победили — 7:0.

В полуфинальном матче соперники из жлобинского ЦОР оказали представителям «Юности» куда больше сопротивления, нежели предыдущие оппоненты, однако воспитанники минчане снова были сильнее — 2:0.

А в решающем поединке «Юность» снова сразилась с калининградским «Светлогорцем». Правда, в отличие матча от группового этапа, на сей раз победа минчанам далась гораздо труднее — лишь в серии буллитов — 2:1.

Помимо командного приза за 1-е место, в Минск отравился и приз лучшему бомбардиру турнира, который достался Яну Сороко. А лучшим игроком команды СДЮШОР «Юность-Минск» по итогам турнира организаторы определили нападающего Арсения Ковгареню.