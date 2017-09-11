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В Ижевске стартовал выпуск универсалов Lada Vesta. У дилеров машины появятся в ноябре

11.09.2017 17:30 — Разное | Tut.by  
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Только на прошлой неделе появилась информация о доступных для универсала Lada Vesta двигателях (напомним, это будут уже знакомые по седану моторы 1.6 и 1.8), а сегодня пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о начале производства долгожданных новинок.


На конвейер предприятия Lada Ижевск встали сразу две версии универсала — Vesta SW и вариант повышенной проходимости Vesta SW Cross. В процессе подготовки серийного производства было испытано более 100 прототипов Vesta SW и Vesta SW Cross, которые тестировались в лабораторных и дорожных условиях, подверглись краш-тестам и испытаниям на надежность с полной нагрузкой на специальной булыжной дороге, грунтовых и гравийных трассах. Новинки прошли циклы климатических исследований в термокамере при температуре от минус 40 до плюс 55 градусов, гласит фирменное пресс-коммюнике.


А еще вазовцы сообщают о том, что для универсала был разработан особый вариант подвески с увеличенным дорожным просветом и «эффективным балансом между азартной управляемостью и комфортом». В конструкции кузова используется 33 дополнительных штампованных детали, позволивших увеличить жесткость на кручение.


Первый предсерийный экземпляр Vesta SW отправился в учебный класс, где проходит подготовку персонал автозавода. В России продажи универсальной Vesta начнутся этой осенью — у местных дилеров первые машины ожидаются в ноябре. Цены и комплектации Vesta SW и Vesta SW Cross на АвтоВАЗ озвучат до конца сентября.

 
 
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На заводе АвтоВАЗ в Ижевске будут выпускать обычный универсал Lada Vesta SW и его "внедорожную" версию с увеличенным клиренсом.

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