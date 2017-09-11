Белорусские атлеты заняли 1-е место на этапе КМ по спортивной акробатике

Белорусские атлеты Артем Ященко и Алексей Заяц заняли первое место на этапе Кубка мира по спортивной акробатике, который завершился в Лиссабоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.



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В соревнованиях мужских дуэтов в квалификации белорусы показали третий результат, набрав в двух упражнениях 56,050 балла. Опередили Ященко и Зайца россияне Александр и Павел Андреев (56,100) и бельгийцы Киллан Гоффо и Робин Кассе (56,950).

В финале ситуация изменилась. Белорусы уверенно выполнили свою программу, получив от судей сумму баллов 28,440. Второе место заняли бельгийцы с отставанием всего в 20 сотых, третье место заняли российские атлеты.

Четвертый этап Кубка мира в Лиссабоне стал самым успешным для Артема Ященко и Алексея Зайца. В текущем сезоне они выступали в Пуурсе (Бельгия) и Майе (Португалия), где занимали обидные четвертые места.

Главным стартом в 2017 году для акробатов станет чемпионат Европы, который пройдет в польском Жешуве с 19 по 22 октября.

Спортивная акробатика включена в программу II Европейских игр, которые с 21 по 30 июня 2019 года пройдут в Минске.