Очередной, уже традиционный Минский полумарафон финишировал, опубликованы результаты , выплеснуты эмоции , запощены фото в соцсетях. Но истории участников забега — это истории не про спорт и не про ЗОЖ, а про людей. Упрямых, настойчивых, преодолевших себя и обстоятельства.



Николай Чукисов и Владимир Япринцев, завсегдатай беговых мероприятий со стажем более 15 лет.

Сразу несколько известных белорусов, бизнесмен Владимир Япринцев, экс «Мисс Беларусь» Ольга Хижинкова, бежали в воскресенье в приметных майках в цветах французского флага с портретами улыбчивого мужчины, которого помнят многие в Беларуси. Французско-белорусская команда посвятила этот пробег памяти совсем недавно ушедшего из жизни экс-посла Франции в Беларуси Мишеля Ренери, завсегдатая спортивных мероприятий и в Беларуси, где он работал в 2009-2013 годах, и во Франции.

«С Мишелем мы познакомились в 2012 году, на марафоне 3 июля, посвященном Дню независимости. Тогда была невыносимая жара — 32 градуса. И Мишель здорово пробежал 21 километр, — рассказал TUT.BY друг Япринцева Николай Чукисов. — Вчера мы бежали в майках с его портретом. Друзья не умирают, они терпеливо нас ожидают на небесах».

О серьезной подготовке, в том числе, беговой, Ольга Хижинкова недавно рассказывала GO.TUT.BY : «Любимая традиция — это пробежки с друзьями. Мы вместе готовимся к Минскому полумарафону. Бег хорош тем, что позволяет уединиться, но порой хочется окружить себя единомышленниками и провести тренировку в приятной компании. Мы выбираемся на забеги за рубеж. В прошлом году ездили на командную эстафету в Вильнюс, этим летом — на благотворительный марафон в Белосток. Расширять беговую географию жутко интересно. Когда бежишь под горку, кажется, вот-вот умрешь. Но момент преодоления и легкость, возникающая после занятий, делают бег увлекательным приключением».



Ольга Хижинкова. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Можно говорить про какие-то организационные шероховатости, но позитива было гораздо больше, уверена главный редактор портала TUT.BY Марина Золотова, вместе с мужем пробежавшая 21 км. А всего на семью у них вышла дистанция больше марафонской — дочь Надежда пробежала «пятерку». «В эмоциональном плане это очень яркое событие. Торжество силы духа и взаимопомощи. Например, когда ты видишь команду „Крылья ангелов“. Или когда колясочник отчаянно крутит колеса на подъеме, а один из бегунов хватает коляску и толкает до самой горки, хоть и останавливается сам потом в изнеможении. Когда незнакомые люди передают тебе воду, когда двое ребят тащат на себе парня к финишу. И поддержка людей на тротуарах. Это так здорово, ради этого точно стоит бежать», — рассказывает Марина Золотова.



Финиш после 21 км. Фото из аккаунта Марины Золотовой в Facebook

Ребята из «Крыльев ангелов» — уже завсегдатаи спортивных соревнований, причем не только в Беларуси. В 2015 году история Лильки и ее семьи поразила и вдохновила многих белорусов. Вчера семья Тимашковых пробежала «десятку».

Многие известные белорусские спортсмены поддержали марафонскую идею и пробежали максимальную дистанцию — 21 км. К примеру, олимпийский чемпион, гребец на каноэ Александр Богданович. Его сын, Иван, стартовал на более короткой дистанции.



Александр Богданович с сыном. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По максимуму отработал и один из сильнейших велогонщиков Беларуси Евгений Гутарович. «Ну что могу сказать, учитывая что заявился на старт за 2 часа до старта и без особой подготовки. 1:41'21, считаю, не самый плохой мой спортивный результат», — написал он в соцсетях.

#полумарафон2017 в #минск. Ну что могу сказать, учитывая что заявился на старт за 2 часа до старта и без особой подготовки. 1:41'21″ считаю не самый плохой, мой, спортивный результат… Публикация от Гутарович Женя (@hutarovich) Сен 10 2017 в 6:15 PDT

Из госструктур на полумарафоне отметилась команда Нацбанка во главе с первым зампредом Тарасом Надольным, пробежавшим «пятерку». Аналогичную дистанцию выбрали пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава Банка Москва-Минск Игорь Лихогруд, боец Виталий Гурков, телеведущая Анна Бонд. Ведущая Белтелерадиокомпании Виктория Сенкевич бежала 10,55 км.



Команда Нацбанка после полумарафона. Фото: пресс-служба НББ