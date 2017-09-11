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"Бежали в память о друге". Как бросают себе вызов звездные участники полумарафона
Очередной, уже традиционный Минский полумарафон финишировал, опубликованы
Сразу несколько известных белорусов, бизнесмен Владимир Япринцев, экс «Мисс Беларусь» Ольга Хижинкова, бежали в воскресенье в приметных майках в цветах французского флага с портретами улыбчивого мужчины, которого помнят многие в Беларуси. Французско-белорусская команда посвятила этот пробег памяти совсем недавно
«С Мишелем мы познакомились в 2012 году, на марафоне 3 июля, посвященном Дню независимости. Тогда была невыносимая жара — 32 градуса. И Мишель здорово пробежал 21 километр, — рассказал TUT.BY друг Япринцева Николай Чукисов. — Вчера мы бежали в майках с его портретом. Друзья не умирают, они терпеливо нас ожидают на небесах».
О серьезной подготовке, в том числе, беговой, Ольга Хижинкова недавно
Можно говорить про какие-то организационные шероховатости, но позитива было гораздо больше, уверена главный редактор портала TUT.BY Марина Золотова, вместе с мужем пробежавшая 21 км. А всего на семью у них вышла дистанция больше марафонской — дочь Надежда пробежала «пятерку». «В эмоциональном плане это очень яркое событие. Торжество силы духа и взаимопомощи. Например, когда ты видишь команду „Крылья ангелов“. Или когда колясочник отчаянно крутит колеса на подъеме, а один из бегунов хватает коляску и толкает до самой горки, хоть и останавливается сам потом в изнеможении. Когда незнакомые люди передают тебе воду, когда двое ребят тащат на себе парня к финишу. И поддержка людей на тротуарах. Это так здорово, ради этого точно стоит бежать», — рассказывает Марина Золотова.
Ребята из «Крыльев ангелов» — уже завсегдатаи спортивных соревнований, причем не только в Беларуси. В 2015 году
Многие известные белорусские спортсмены поддержали марафонскую идею и пробежали максимальную дистанцию — 21 км. К примеру, олимпийский чемпион, гребец на каноэ Александр Богданович. Его сын, Иван, стартовал на более короткой дистанции.
По максимуму отработал и один из сильнейших велогонщиков Беларуси Евгений Гутарович. «Ну что могу сказать, учитывая что заявился на старт за 2 часа до старта и без особой подготовки. 1:41'21, считаю, не самый плохой мой спортивный результат», — написал он в соцсетях.
Из госструктур на полумарафоне отметилась команда Нацбанка во главе с первым зампредом Тарасом Надольным, пробежавшим «пятерку». Аналогичную дистанцию выбрали пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава Банка Москва-Минск Игорь Лихогруд, боец Виталий Гурков, телеведущая Анна Бонд. Ведущая Белтелерадиокомпании Виктория Сенкевич бежала 10,55 км.
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Очередной, уже традиционный Минский полумарафон финишировал, опубликованы результаты, выплеснуты эмоции, запощены фото в соцсетях. Но истории участников забега -...
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