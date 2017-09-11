11 сентября минское «Динамо» проведет первый домашний матч после тяжелой выездной серии. Накануне встречи, в которой ожидается дебют новичка команды Джека Скилле, SPORT.TUT.BY связался с первым заместителем гендиректора хоккейного «Динамо» Сергеем Опимахом, который объяснил, почему «зубры» решили расстаться с Робом Клинкхаммером , а также заявил, что клуб ждет большего, как от отдельных исполнителей, так и от организации игры в целом.



Роб Клинкхаммер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Сезон только начался, а клуб уже расстается с одним из лидеров команды — Робом Клинкхаммером. С чем это связано?

— На самом деле, «Ак Барс» несколько раз обращался к нам по поводу перехода Роба. Впервые, по-моему, еще в начале июня. Но главным стало желание самого игрока. Не было смысла удерживать Клинкхаммера, если он рвался уйти из команды. Понимаю, что этот переход вызвал большой негатив среди наших болельщиков, но сегодня «Динамо-Минск» не в состоянии вступать с грандами КХЛ в финансовую конкуренцию. Решение было принято только после того, как удалось найти ему достойную замену. Квалификация Джека Скилле сомнений не вызывает. Надеюсь, в ближайшее время он подтвердит эту оценку своей игрой.

К слову, в прессе постоянно проскакивает фраза о том, что мы «затеяли перестройку состава». Это не совсем так. «Динамо» во многом оказалось заложником собственного успеха в прошлом сезоне. Образовался спрос на наших лидеров со стороны ведущих клубов лиги, подкрепленный финансово. Например, представители «Динамо» не раз заявляли, что наш клуб был намерен сохранить Бена Скривенса. Однако условия, которые голкиперу предложил «Салават Юлаев», оказались намного весомее. А Мэтт Эллисон и Сергей Костицын покинули «Динамо» из-за нежелания Крэйга Вудкрофта видеть их в команде в следующем сезоне. К тому моменту, как Крэйг ушел из клуба, Мэтт и Сергей подписали контракты с другими клубами. Так что перестройка состава во многом получилась вынужденной.

— В прессе прошла информация, что за Роба клуб получил 350 000 долларов . Насколько близка эта сумма к правде?

— Мы не комментируем финансовые условия перехода Клинкхаммера. Могу сказать только, что компенсация была значительной.

— Клуб также получил права на Стефана Эллиота. Какие у «Динамо» планы на этого защитника?

— Селекционный процесс не остановился с началом сезона. Мы постоянно рассматриваем различные варианты усиления игры команды, исходя, в том числе, из наших финансовых возможностей. Могу сказать только, что Эллиотт — хороший защитник, мы были бы рады видеть его в нашей команде, но его появление в Динамо зависит от множества факторов.

— В связи с неудачным стартом не планируется ли пересмотр легионерской формулы?

— Регламент КХЛ ограничивает нас только в отношении количества белорусских игроков: их в заявке на сезон должно быть не менее 10. В остальном лимит — внутреннее дело клуба. Его конкретный размер руководство клуба определяет, исходя из интересов, в том числе, национальной сборной Беларуси.

— Стоит ли в ближайшем будущем ожидать изменений в составе? И позволяет ли нынешняя легионерская формула усилить клуб, ведь почти все белорусские хоккеисты приемлемого уровня уже связаны контрактами с другими командами?

— Думаю, я уже ответил на этот вопрос. Добавлю, что у нас есть огромные внутренние резервы усиления игры. Это касается как отдельных игроков, которые пока не вполне реализуют свой потенциал, так и организации игры в целом.

— Почему так поздно произошло подписание новичков клуба: Фонтэйна, Хаудена? А также продление Граньяни.

— В межсезонье произошли значительные изменения не только в составе команды, но и в менеджменте, и в тренерском штабе. Причем, как вы помните, Крэйг Вудкрофт покинул наш клуб только во второй половине июня. Все это непосредственно повлияло на селекционную кампанию. Кроме того, нам предстояло закрыть слишком много позиций после ухода лидеров, чтобы этот процесс прошел быстро и гладко.



Джастин Фонтэйн забрасывает ЦСКА. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Они были первыми вариантами или клуб изначально рассматривал другие кандидатуры?

— Мы рассматривали много кандидатур. Часть игроков, которые нами обсуждались, подписали контракты с другими клубами НХЛ, КХЛ и различных европейских чемпионатов. Однако Куинтон Хауден, Джастин Фонтэйн и Марк-Андре Граньяни были среди тех игроков, кого мы хотели пригласить в наш клуб. Это квалифицированные хоккеисты, на которых мы возлагаем большие надежды.

— Устраивает ли клуб игра этих хоккеистов?

— От каждого хоккеиста «Динамо» мы сейчас ждем большего. Не все у команды пока получается, но в ряде поединков она показала высокий потенциал. Практически в каждой игре, за исключением матча с «Йокеритом», мы могли взять больше очков, чем получили в итоге. В шести матчах мы уступили с разницей в одну шайбу, учитывая то, что «Слован» забросил последнюю шайбу в пустые ворота.

— Почему сильно обновленный клуб провел в межсезонье лишь семь игр. Ни одна из команд КХЛ не играла реже?

— Программа спаррингов формировалась задолго до начала предсезонной подготовки. Тогда и тренерский штаб у команды был другой, и менеджмент, и ситуация с комплектованием.

— После семи поражений в восьми играх кредит доверия к новому тренерскому штабу не снизился?

— Пока о смене на тренерском мостике «Динамо» речь не идет. Нам надо вместе найти выход из сложившейся ситуации. Надеюсь, он будет найден уже в этой домашней серии. Пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков на арену: сейчас команде как никогда нужна ваша поддержка.