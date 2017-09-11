ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Чечни наградил капитана футбольной команды за патриотизм автомобилем Mercedes

11.09.2017 17:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Три игрока грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ризван Уциев, Магомед Митришев и Заур Садаев получили от главы Чечни, почетного президента команды, ранее именовавшейся «Тереком», Рамзана Кадырова по автомобилю Mercedes.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», награждение состоялось в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

По данным издания, Митришев получил ценный подарок от главы республики по случаю своего сегодняшнего 25-летия.

Аналогичные ценные подарки получили еще два местных воспитанника. Садаев — за то, что ярко проявляет себя в последних матчах, а капитан команды Уциев, играющий в Грозном с 2005 года — за патриотизм и проведенные в команде годы.

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три игрока грозненского футбольного клуба "Ахмат" получили от главы Чечни Рамзана Кадырова по автомобилю Mercedes.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Стоки свинокомплекса отравили приток Немана в Дзержинском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика