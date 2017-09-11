Президент Чечни наградил капитана футбольной команды за патриотизм автомобилем Mercedes

Три игрока грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ризван Уциев, Магомед Митришев и Заур Садаев получили от главы Чечни, почетного президента команды, ранее именовавшейся «Тереком», Рамзана Кадырова по автомобилю Mercedes.

Как сообщает « Спорт-Экспресс », награждение состоялось в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

По данным издания, Митришев получил ценный подарок от главы республики по случаю своего сегодняшнего 25-летия.

Аналогичные ценные подарки получили еще два местных воспитанника. Садаев — за то, что ярко проявляет себя в последних матчах, а капитан команды Уциев, играющий в Грозном с 2005 года — за патриотизм и проведенные в команде годы.