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Президент Чечни наградил капитана футбольной команды за патриотизм автомобилем Mercedes
Три игрока грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ризван Уциев, Магомед Митришев и Заур Садаев получили от главы Чечни, почетного президента команды, ранее именовавшейся «Тереком», Рамзана Кадырова по автомобилю Mercedes.
Как сообщает «
По данным издания, Митришев получил ценный подарок от главы республики по случаю своего сегодняшнего 25-летия.
Аналогичные ценные подарки получили еще два местных воспитанника. Садаев — за то, что ярко проявляет себя в последних матчах, а капитан команды Уциев, играющий в Грозном с 2005 года — за патриотизм и проведенные в команде годы.
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Три игрока грозненского футбольного клуба "Ахмат" получили от главы Чечни Рамзана Кадырова по автомобилю Mercedes.
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