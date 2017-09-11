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Команда "Прометей" победила в национальной лиге по баскетболу 3х3 и выступит на турнире FIBA

11.09.2017 17:51 — Разное | Tut.by  
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Команда «Прометей» победила в национальной лиге по баскетболу 3×3 и представит Беларусь на турнире Challenger FIBA 3×3 в 2018 году, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Белорусская федерация баскетбола

Решающие матчи финального этапа соревнований состоялись на Palova-арене у минского Дворца спорта. «Прометей» усилиями игроков Юрия Игнатьева, Кирилла Володькина, Геннадия Захара и Дмитрия Чернавцева занял первое место.

В соревнованиях среди девушек успех праздновала команда Mermaids (Ирина Дурманова, Злата Бараш, Любовь Степанова, Ксения Малашко).

Также были определены сильнейшие в категориях игроков до 16 и до 18 лет.

Во время финального турнира состоялся конкурс слэм-данков, победителем которого стал белорусский мастер по броскам сверху Сергей (Mos) Мосур.

Награды и памятные подарки от организаторов национальной лиги вручил председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков.

В пяти этапах национальной лиги по баскетболу 3×3 приняли участие более 80 команд. Этот вид спорта включен в программу II Европейских игр, которые в июне 2019 года пройдут в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Команда "Прометей" победила в национальной лиге по баскетболу 3×3 и представит Беларусь на турнире Challenger FIBA 3×3 в 2018 году.

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