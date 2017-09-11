К домашним смотринам во Франкфурте тюнинг-ателье Brabus подготовило очередную «бомбу» — это основательно «прокачанная» модификация внедорожника Mercedes-AMG G65.





Вслед за « самым мощным кабриолетом в мире » на базе Mercedes-AMG S65 в Боттропе присмотрелись к совсем другой машине, но тоже с V12 под капотом — топовой версии легендарного G-класса, могучему G65. В Brabus доработанный вездеход называют «самым мощным в мире внедорожником с 12-цилиндровым мотором».





Объем V12 Biturbo под капотом специалисты тюнинг-ателье увеличили с 6 до 6,3 л, отдача достигает 888 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент — 1500 Нм (ради надежности трансмиссии его ограничили электроникой на уровне 1200 Нм). И если стандартному G65 на размен первой «сотни» требуется 5,3 секунды, то внедорожник в исполнении Brabus, который уже завтра предстанет перед взорами посетителей автошоу во Франкфурте, на стандартный спринт тратит паспортные 3,9 секунды. Максимальная скорость швабского «кирпича» выросла с 230 до 270 км/ч.





Бросается в глаза и эффектный кузовной обвес, в который принарядили G65 — он практически полностью изготовлен из карбона и увеличивает ширину машины на 12 мм. Стандартные колесные диски заменили на более крупные «катки» диаметром 23 дюйма, «обутые» в шины Yokohama.





Салон внедорожника щедро отделан кожей, а главное изменение по сравнению с исходной моделью — индивидуальные кресла заднего ряда, разделенные массивным центральным тоннелем с сенсорной панелью и подстаканниками с функциями подогрева и охлаждения.





Всего Brabus выпустит 10 таких внедорожников — отсюда и приставка «One of Ten» в обозначении. Стоимость каждого из них — поистине «дьявольская»: в Brabus просят за доработанный внедорожник ровно 666 тысяч евро.