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Минтруда: августовские зарплаты госслужащих, стипендии и "минималку" индексировать не будут
Индекс потребительских цен за август
За август не будут индексировать зарплаты госслужащих и приравненных к ним лиц, пособия по безработице, стипендии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам, стипендии работникам, которых направили на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт.
Денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, а также военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений также не будут индексировать.
Минимальная зарплата, установленная с 1 января в размере 265 рублей, за август также не индексируется.
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Минимальную зарплату и денежные доходы населения за август не будут индексировать, сообщили в Минтруда.
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