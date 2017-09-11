Индекс потребительских цен за август не превысил пятипроцентного порога к месяцу пересмотра — к январю нынешнего года. Из-за этого минимальную зарплату и денежные доходы населения не будут индексировать, сообщили в Минтруда.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

За август не будут индексировать зарплаты госслужащих и приравненных к ним лиц, пособия по безработице, стипендии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам, стипендии работникам, которых направили на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт.

Денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, а также военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений также не будут индексировать.

Минимальная зарплата, установленная с 1 января в размере 265 рублей, за август также не индексируется.