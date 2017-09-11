Анастасия Прокопенко — первая леди белорусского пятиборья. Она замужем за председателем федерации пятиборья, родила двоих детей до 30 лет, а после второго возвращения в спорт провела лучший сезон в карьере — выиграла чемпионат Европы и бронзу мирового первенства. В интервью SPORT.TUT.BY Анастасия рассказала, как ее довели до слез на Играх в Рио-де-Жанейро, и поделилась надеждами, связанными с передачей олимпийской медали Пекина-2008.





«Если бронза Пекина-2008 все-таки придет, походатайствую перед президентом»

Силами звезд Дарьи Домрачевой и Виктории Азаренко тема рождения детей и скорого возвращения после родов к соревнованиям стала одной из центральных в белорусском спорте в последние год-полтора. В списке молодых мам находится и Ванесса Колодинская, которая после рождения сына и болезни в 2017 году выиграла золото чемпионатов мира и Европы по борьбе.

Навскидку трудно вспомнить, чтобы кто-то из белорусских спортсменок рожал двоих детей до 30 лет. Однако такой пример точно есть. Речь о пятиборке Анастасии Прокопенко. Она воспитывает 7-летнего Антона и 4-летнюю Лизу, а еще в этом году впервые стала чемпионкой Европы и также впервые завоевала медаль на первенстве мира . По итогам завершившегося сезона Анастасия впервые финишировала в мировом рейтинге выше, чем в топ-5. Она стала второй, уступив лидеру россиянке Гульназ Губайдуллиной всего 9 баллов.

— Если бы на «мире» отфехтовала, как на домашнем Евро, выиграла бы золото и там, — полагает 31-летняя уроженка Слуцка. — Первой стала бы и в том случае, если бы на лазер-ране (вариант бегового биатлона в пятиборье. — Прим.ред.) не потеряла 10 секунд на первом и втором огневых рубежах. В нашем спорте это называется «застрелилась»! Впрочем, я рада и бронзе. За 17 лет в пятиборье у меня еще не было медали чемпионатов мира в личном зачете. Будем считать, что этот результат — первая ступенька к успеху на Олимпиаде 2020 года. Надеюсь, после Игр в Токио у меня будет полный комплект наград с разных стартов.

Олимпийскую медаль Прокопенко может получить гораздо раньше, чем зажжется олимпийский огонь в Токио. Дело в том, что в марте 2017 года МОК лишил украинскую пятиборку Викторию Терещук бронзовой награды после перепроверки допинг-пробы на Играх 2008 года в Пекине. В организме Терещук был найден туринабол, тяжелый анаболик.

Прокопенко была четвертой на пекинской Олимпиаде, также проходила допинг-тест и теперь является первым претендентом на бронзу.

— Возможно, прозвучит грубо, но эта медаль неактуальна. Праздника при ее передаче не будет, — считает Анастасия. Тем не менее у нее есть план, как монетизировать награду.

— У нашей семьи нет своей квартиры. Та, в которой живем, получила статус арендного жилья. Арендная плата составляет 94 рубля в месяц. Если бронза Пекина-2008 все-таки придет, то можно будет походатайствовать перед президентом страны и Национального олимпийского комитета Александром Лукашенко с тем, чтобы квартира стала нашей.





Напомним, что за последние годы медальный урожай белорусов в Пекине усох до 13 наград, хотя изначально их было 19, и считалось, что пекинская Олимпиада была самой успешной в суверенной истории страны.

— Слышала, сколько наших ребят потеряли медали Пекина-2008, поэтому со своей стороны рада буду пополнить копилку, — добавляет Прокопенко.

Помимо рождения двух детей до 30 лет и успешного возвращения в спорт история Анастасии Прокопенко любопытна тем, что она замужем за руководителем национальной федерации современного пятиборья Михаилом Прокопенко. На повышение Михаил, бывший пятиборец, пошел после критики Лукашенко спортивной отрасли, где, по его мнению, гребцы не должны готовить хоккеистов . После нее во многих федерациях прошли перевыборы председателей.



Михаил Прокопенко. Его лучшим результатом в юниорском возрасте было первое место на чемпионатах мира и Европы. Впоследствии он неоднократно становился победителем и призером мировых и европейских стартов в командном первенстве и эстафете, а в личном зачете был призером этапов Кубка мира и финала Кубка мира. Фото: Reuters

Получается, что с повышением мужа до президента федерации Анастасия стала первой леди белорусского пятиборья.

— Меня это обязывает оправдывать положение лидера нацкоманды. Хочется своей работой показывать, что за спиной у мужа мощный тыл — люди, которые его не подведут. Стараюсь быть лучше для себя, семьи и федерации.

Договорились с мужем, что на работе каждый занят своими делами, а дома… Естественно, удобно, когда председатель федерации так близко. Могу высказать некоторые пожелания, но это говорится неоднозначно. Часто Михаил возвращается домой выхолощенным, разговаривать уже не хочет. Так как привык к физическим нагрузкам, то, кажется, еще не понимает, как тяжело восстановить эмоциональные силы. Потихоньку адаптируется.

«Не трогайте меня на соревнованиях, чтобы я ни делала»

В первый раз Анастасия Прокопенко родила в 25 лет, а во второй раз забеременела через несколько месяцев после завершения Олимпиады 2012 года в Лондоне.

— После первых родов чувствовала себя хорошо спустя полтора года, а во втором случае — только на четвертый год, — признается она. — Казалось, что дочь своим появлением высосала из меня все силы, забрала всю красоту и здоровье! Чувство легкости в том, что делаю, появилось лишь недавно. Раньше же после беговой тренировки тяжело дышалось, закрадывались сомнения: «А смогу ли я оставаться в спорте?»



Анастасия Прокопенко с дочерью Лизой. Фото: pentathlon.by

По словам пятиборки, до поездки на Игры в Рио-де-Жанейро ей хватало внутренних резервов для победы на отдельных этапах Кубка мира, однако к главному старту четырехлетия подойти во всеоружии не удалось. В Бразилию Прокопенко приехала с травмой грудной клетки, а точнее — с подвывихом ребра.

— На месте получила помощь от травматолога Валерия Ивановича Белана. Только он знает, как вправить ребро. Затем последовал трехдневный курс обезболивающих, а за два дня до первого старта у меня случился психологический срыв. Чуть-чуть мне кое-что не так сказали — и все. Неважно что! Просто становилось жутко обидно, и я выплакивала все слезы. Ты хочешь доказать, а тебе не верят и говорят, что ты сама виновата. Со мной разговаривала психолог сборной Ирина Конон, которая, в частности, работала с Владиславом Гончаровым. Выходя на фехтование, мне уже не хотелось ничего делать. Я старалась, но в то же время не хотела ничего делать…

После фехтования Прокопенко занимала предпоследнее место в олимпийском турнире по пятиборью.

— Оставшиеся виды прошла хорошо. На верховой езде у меня было всего 10 секунд штрафа. Для сравнения, у того же Александра Лесуна (чемпиона Игр в Рио-де-Жанейро из Беларуси, выступавшего за Россию . — Прим.ред.), который стартовал на этой лошади, — 21 секунда штрафа. Уже в Минске сказала своим близким — тренеру, мужу: «Не трогайте меня на соревнованиях, чтобы я ни делала». Перед домашним чемпионатом Европы 2017 года настраивала себя следующим образом: «Даже если мне скажут что-то плохое, сама себе напомню, что я — хорошая. Не буду плакать, ничего такого».









Пролила слезы Анастасия и на Играх в Лондоне, где также не удалось успешно выступить в фехтовании — 25-е место.

— Меня успокаивали тем, что выступлением в других видах смогу поправить положение. Переживала еще с полдня, а потом сказала себе: «Так, Настя, стоп! Опять загоняешь себя в угол. Завтра у тебя плавание. Готовься показать лучшее, на что способна (после всех пяти видов Прокопенко стала шестой. — Прим.ред.)».

А ведь начало в фехтовании было хорошим: выиграла пять подряд уколов, затем один проиграла и тут меня замкнуло. Ждала ошибку со стороны соперниц, боялась идти в атаку, хотя именно это хотел видеть тренер. Спрашивала: «Почему так происходит? Я же с пацанами фехтую не на жизнь, а насмерть». Дело в том, что девочки фехтуют мягко. Я же привыкла к борьбе и, видимо, беспокоилась, как бы не травмировать соперниц. Страх быть лучшей помешал выступить в полную силу. Двенадцать уколов в сумме на Олимпиаде — это очень мало.



Фото: Reuters

В недавно завершившемся у пятиборцев сезоне Прокопенко удалось доказать, что она извлекла уроки из предыдущих неудач.

— Ранее нередко болела вместе с детьми, так как, находясь на пике формы, способность организма бороться с инфекциями снижалась. Муж просит отстраняться от семьи в этот период и домой приходить только на выходные, а жить вместе с другими членами команды в гостинице. Все-таки дети ходят в детский сад и школу, всегда могут принести домой ветрянку, которой я, например, до сих пор не переболела.

Лондон-2012 для меня ознаменовался страхом пойти вперед, Рио-2016 — нежеланием что-либо делать на фоне срыва. Понимаю, что, не избавившись от страха, не станешь чемпионом. Перед каждым новым стартом пытаюсь вспомнить свой прошлый опыт с тем, чтобы как следует разозлиться и более не повторять ошибок. Чувствую, что есть сильное желание быть первой для себя и своей семьи.

«На чемпионате мира прошлого года мне попалась худшая из 36 лошадей»

В пятиборье Анастасия Прокопенко пришла из плавания, где в восьмом классе она остановилась на уровне второго взрослого разряда.

— Тренер заметил, что бегаю я хорошо, и предложил попробовать себя в пятиборье, — вспоминает Анастасия. — Необходимо было уезжать из родного Слуцка в Минск. Родители не хотели отпускать в столицу. Уговорила их! Сначала прошла полугодовой сбор в Минской государственной областной средней школе-училище олимпийского резерва, была зачислена. Затем, в 2001-м, стала чемпионкой мира по юношам. Только тогда родители поверили, что все и дальше будет хорошо.



Фото: Reuters

Обычно именно с верховой ездой у пятиборцев связаны самые яркие переживания, так как работа с животным полна сюрпризов и не всегда отображает истинную готовность спортсмена.

— В личных соревнованиях на чемпионате мира 2016 года в Москве в верховой езде мне попалась худшая из 36 лошадей. С конем по кличе Тандем я показала такой же результат, как конник во время протаскивания. Одно препятствие Тандем отказался проходить и еще дважды сбил палки. Ребята же из Германии с Тандемом вовсе не справились. Их сняли с соревнований, как и турчанку Илке Озускел. Илке не смогла завести Тандема на первое препятствие. После он покатал ее два круга и увел с трассы — «домой», в загон. Скажи мне кто пораньше о таких замашках Тандема, пожестче бы вела себя с ним… А так по меркам бега потеряла 47 секунд и с 8-й позиции скатилась на 31-е. Ни о каком подиуме уже речи не шло (итоговое 18-е место. — Прим.ред.).

В смешанной эстафете на ЧМ-2016 (вместе с Ильей Полозковым Прокопенко финишировала третьей. — Прим.ред.) мне попался конь по кличке Праздник. В случае с ним рекомендовалось снять шпоры, что я и сделала, хотя тренер не был в восторге. Я ему такая: «Отойдите! Вы поднимаете бревна, если на разминке я их сбиваю, и говорите мне время до выезда. Когда же я вас слушаю, то забываю про лошадь». Просто советы, посторонние мысли отвлекают от главной задачи — найти общий язык с животным. Надо понимать, чего оно хочет.

Отлично проехала в тот раз, как и на недавнем Кубке Кремля, когда мне снова достался Праздник. Это активный конь, веселый! Высоко прыгает.





Тренирует Анастасию Прокопенко Анатолий Ткаченко. То есть тот же человек, который работал с Александром Лесуном до его перехода в стан российской сборной. В том, что это произошло, Прокопенко винит предшественников Николая Иванченко, бывшего председателя Белорусской федерации современного пятиборья .

— Они заварили такую кашу, которую пришлось долго расхлебывать, — утверждает она. — Нашему бывшему главному тренеру Валентину Рогову было невыгодно иметь в нацкоманде сильного юниора, способного выиграть конкуренцию у его воспитанника Димы Мелеха, на то время первого номера сборной. Получается, что от Лесуна избавились, как только представилась возможность.

Да, у Саши имелась сердечная аномалия. После осмотра в московском спортивном медцентре врачи не запретели ему заниматься спортом, а лишь рекомендовали раз в полгода проходить контроль. Наш с Лесуном тренер был за то, чтобы Саша продолжал заниматься именно в Беларуси. Саша, его родители подписали бумагу, по которой были готовы самостоятельно отвечать за риски. А руководители федерации все равно побоялись допускать его к стартам и просто умыли руки. Что еще оставалось делать Лесуну, как не перебраться в Россию? Он хотел заниматься любимым делом.

Прокопенко считает, что ее мужу Михаилу и Иванченко удалось разгрести завалы, оставшиеся от предшественников в федерации. И радуется победам Лесуна, как своим.

— Его медаль — белорусская тоже, — говорит она. — Саша — белорус в душе! Кроме того, это мой тренер подготовил его, вырастил и передал России таким, каким мы знаем Лесуна. И тогда, и сейчас он проплывал 200 м волным стилем за 2,03 сек. И фехтовал всегда на выигрыш, побеждая во всех «пульках». Думаю, что и на следующей Олимпиаде Саша будет бороться за золото. С его уходом в общей сложности мы потеряли около 20 медалей на турнирах разного уровня. Все в федерации понимают, что такое не должно повториться.