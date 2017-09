Британский миллиардер Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group, опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлены развалины его роскошного дома на острове Некер (Британские Виргинские острова), разрушенного ураганом «Ирма» .

A post shared by Richard Branson (@richardbranson) on Sep 11, 2017 at 1:40am PDT

Остров Некер, расположенный в Атлантическом океане, собственность миллиардера. Незадолго до стихии, Ричард Брэнсон сообщил, что покидать свое жилье и остров не собирается, а стихию он с друзьями переждет в бетонном винном погребе, — пишет Lenta.ru .

A post shared by s0m3wh4ts4v4g3d (@4rt.ill3ry) on Sep 10, 2017 at 3:51pm PDT

Миллиардер надеялся, что «Ирма» обойдет Некер стороной, но ошибся — ураган был разрушительный. То, что осталось от острова и некогда роскошного дома, Брэнсон запечатлел на видео. В своем Twitter миллиардер также опубликовал несколько снимков, сделанных после того, как по Некеру прошел ураган.

Necker damage huge, but BVI #Irma story is not about Necker — about 1000s of people who’ve lost homes & livelihoods https://t.co/0USuxvk1dS pic.twitter.com/BaUpvJ22pv — Richard Branson (@richardbranson) 10 сентября 2017 г.

Hurricane Irma really is storm of the century — but urge all in path of Hurricane #Jose to prepare & stay safe too https://t.co/U0m3Kf1APM pic.twitter.com/vB8tlTTij3 — Richard Branson (@richardbranson) 9 сентября 2017 г.

As with Necker & Moskito, buildings destroyed but people thankfully all seem ok so far https://t.co/U0m3Kf1APM #Irma pic.twitter.com/8dWfUIbOuP — Richard Branson (@richardbranson) 8 сентября 2017 г.

«Большинство зданий и растений на Некере уничтожены или сильно повреждены. Но история „Ирмы“ на Британских Виргинских островах не только о Некере — она о десятках тысяч людей, потерявших свои дома и средства к существованию», — написал Брэнсон, прикрепив к посту ссылку на страницу на сайте группы Virgin, через которую можно сделать пожертвование в пользу пострадавших от стихийного бедствия.

Напомним, ураган обрушился на Британские Виргинские острова вечером в среду, 6 сентября. Наибольший урон был нанесен острову Тортола.