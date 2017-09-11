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"Переждал в винном погребе". Британский миллиардер Ричард Брэнсон показал дом после урагана "Ирма"
Британский миллиардер Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group, опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлены развалины его роскошного дома на острове Некер (Британские Виргинские острова), разрушенного
Остров Некер, расположенный в Атлантическом океане, собственность миллиардера. Незадолго до стихии, Ричард Брэнсон сообщил, что покидать свое жилье и остров не собирается, а стихию он с друзьями переждет в бетонном винном погребе, — пишет
Миллиардер надеялся, что «Ирма» обойдет Некер стороной, но ошибся — ураган был разрушительный. То, что осталось от острова и некогда роскошного дома, Брэнсон запечатлел на видео. В своем Twitter миллиардер также
«Большинство зданий и растений на Некере уничтожены или сильно повреждены. Но история „Ирмы“ на Британских Виргинских островах не только о Некере — она о десятках тысяч людей, потерявших свои дома и средства к существованию», — написал Брэнсон, прикрепив к посту ссылку на страницу на сайте группы Virgin, через которую можно сделать пожертвование в пользу пострадавших от стихийного бедствия.
Напомним, ураган обрушился на Британские Виргинские острова вечером в среду, 6 сентября. Наибольший урон был нанесен острову Тортола.
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Миллиардер снял видео о том, насколько был разрушен остров Некер.
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