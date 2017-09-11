﻿ "Переждал в винном погребе". Британский миллиардер Ричард Брэнсон показал дом после урагана "Ирма". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Переждал в винном погребе". Британский миллиардер Ричард Брэнсон показал дом после урагана "Ирма"

11.09.2017 18:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group, опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлены развалины его роскошного дома на острове Некер (Британские Виргинские острова), разрушенного ураганом «Ирма».

 

A post shared by Richard Branson (@richardbranson) on Sep 11, 2017 at 1:40am PDT

Остров Некер, расположенный в Атлантическом океане, собственность миллиардера. Незадолго до стихии, Ричард Брэнсон сообщил, что покидать свое жилье и остров не собирается, а стихию он с друзьями переждет в бетонном винном погребе, — пишет Lenta.ru.

 

A post shared by s0m3wh4ts4v4g3d (@4rt.ill3ry) on Sep 10, 2017 at 3:51pm PDT

Миллиардер надеялся, что «Ирма» обойдет Некер стороной, но ошибся — ураган был разрушительный. То, что осталось от острова и некогда роскошного дома, Брэнсон запечатлел на видео. В своем Twitter миллиардер также опубликовал несколько снимков, сделанных после того, как по Некеру прошел ураган.

«Большинство зданий и растений на Некере уничтожены или сильно повреждены. Но история „Ирмы“ на Британских Виргинских островах не только о Некере — она о десятках тысяч людей, потерявших свои дома и средства к существованию», — написал Брэнсон, прикрепив к посту ссылку на страницу на сайте группы Virgin, через которую можно сделать пожертвование в пользу пострадавших от стихийного бедствия.

Напомним, ураган обрушился на Британские Виргинские острова вечером в среду, 6 сентября. Наибольший урон был нанесен острову Тортола.

 
 
Ссылка на источник 170
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Участок проспекта Независимости перекроют в среду 13 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика