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В Швейцарии планируют перейти на сбор налогов в биткоинах

11.09.2017 18:29 — Разное | Tut.by  
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Власти швейцарского города Кьяссо намерены с 2018 года начать принимать налоговые платежи в биткойнах, сообщает интернет-ресурс swissinfo.ch. Но чтобы воспользоваться этой возможностью, вносимая сумма должна составить не меньше 250 швейцарских франков (около 510 белорусских рублей в пересчете). 

Такое решение властями было принято после консультаций с целым рядом компаний, развивающих технологии блокчейна. Эти фирмы намерены разместить свои производственные и научные мощности в городе Кьяссо в частности.

Напомним, криптовалюта биткоин в рамках торгов 2 сентября обновила исторический максимум. По данным криптовалютной биржи CoinDesk, курс самой популярной криптовалюты кратковременно превысил 5000 долларов.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Власти швейцарского города Кьяссо намерены с 2018 года начать принимать налоговые платежи в биткойнах.

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