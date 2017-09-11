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В Швейцарии планируют перейти на сбор налогов в биткоинах
Власти швейцарского города Кьяссо намерены с 2018 года начать принимать налоговые платежи в биткойнах, сообщает интернет-ресурс swissinfo.ch. Но чтобы воспользоваться этой возможностью, вносимая сумма должна составить не меньше 250 швейцарских франков (около 510 белорусских рублей в пересчете).
Такое решение властями было принято после консультаций с целым рядом компаний, развивающих технологии блокчейна. Эти фирмы намерены разместить свои производственные и научные мощности в городе Кьяссо в частности.
Напомним, криптовалюта биткоин в рамках торгов 2 сентября
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Власти швейцарского города Кьяссо намерены с 2018 года начать принимать налоговые платежи в биткойнах.
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