Что можно изменить в организации Минского полумарафона, чтобы сделать его еще круче

Минский полумарафон-2017 , получивший бронзовый лейбл Международной ассоциации легкоатлетических федераций, собрал почти 30 тысяч участников из 50 государств. Забег стал продолжением гуляний ко Дню города и доказал, что в Беларуси теперь модно праздновать не только пивом, но и намотанными километрами. На старт полумарафона вышла и медиасборная TUT.BY — больше 30 бегунов, 11 из которых заявились на 21 километр. GO.TUT.BY пообщался с участниками команды и сформулировал коллективное пожелание организаторам: как сделать Минский полумарафон еще более интересным и продуманным.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сразу отметим: медиасборная получила огромное удовольствие от ивента и нашла немало плюсов в организации, главный из которых — то, что мероприятие такого масштаба вообще проходит в Минске. Бегуны также выделили несколько моментов, над которыми организаторам еще стоит поработать, чтобы полностью соответствовать статусу полумарафона бронзового лейбла, а в перспективе — претендовать на серебряный.

Питьевые пункты без возможности попить

Проблемой номер один на «водопое» стала нехватка стаканов. На втором круге участники 21-километровой дистанции особенно нуждались в воде, но к этому времени пластиковые стаканчики практически полностью закончились. Волонтеры наливали воду из бойлеров прямо в руки атлетам — те смогли только немного освежиться, но никак не утолить жажду. На полумарафонской дистанции питьевых пунктов должно быть больше — но, если и оставлять два, то следует улучшить сервис и предоставить достаточное количество стаканов, а для удобства — заменить их бутылками с водой. Кстати, самой воды было достаточно — вот только основные запасы почему-то ждали атлетов на финише, а не по ходу дистанции.

В этом году около «водопоя» можно было подкрепиться бананами. Участникам понравился легкий перекус. Правда, отметили, что на трассе не хватало мусорных баков. Из-за этого банановая кожура была разбросана вдоль дороги, что оказалось травмоопасно.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Раздельный старт

Впервые участников Минского полумарафона разделили на два забега — стартеры «пятерки» и «десятки» отправились на трассу в 10.00, а полумарафонцы — в 12.30. Те, кто бежал не «символические» дистанции, а профессионально-спортивную — 21 километр — заметили, что к их финишу атмосфера праздника почти улетучилась — многие гости начали расходиться уже после утренних забегов. На большинстве полумарафонов бронзового лейбла, в которых принимали участие бегуны медиасборной TUT.BY, дистанция 21 километр — ключевая и самая «героическая», поэтому заявляется с утра. Тогда финишеров заслуженно дожидаются не только гости, но и участники «пятерки» и «десятки». Кстати, больше всего людей бежало именно 5 километров — возможно, именно их, а не полумарафонцев, в следующем году стоит выделить в отдельную группу.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Немотивированные пешеходы

Среди участников полумарафона традиционно были школьники и студенты, которые даже начинали «пятерку» пешком. Как показалось, они преодолевали дистанцию для галочки, потому что их попросили в школе, колледже или университете. Пешеходы вместо бегунов создавали сложности для тех, кто реально хотел пробежать в полную силу и показать свое лучшее время, но элементарно не смог разогнаться в толпе. Боец Виталий Гурков, который заявился на 5 километров, рассказал, что пятую часть дистанции вынужденно прошел пешком, потому что не мог взять комфортный для себя темп. Позже Вадим Девятовский попросил у полумарафонцев понимания и объяснил ситуацию так: привлечение учащихся — часть социальной политики государства.

Столпотворения на старте

Движение тормозили не только немотивированные участники, но и отсутствие разделения на кластеры. На большинстве европейских полумарафонов во время регистрации бегуны указывают, с каким временем рассчитывают преодолеть дистанцию (каждый знает свои силы и возможности). В соответствии с этим организаторы определяют атлетов в кластер A, B, C, D. Самые быстрые стартуют в первом ряду, наименее подготовленные — в последнем. Это дает возможность каждому отработать в привычном темпе, а не тщетно пытаться обогнать человека, который начинает впереди, хоть и значительно проигрывает в форме.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Очереди, которых можно избежать

По сравнению с прошлым годом организаторам удалось увеличить количество участников Минского полумарафона почти на 10 тысяч человек, вот только они не до конца учли простое правило: больше бегунов — больше турникетов, мест в гардеробе, пространства в стартовом и, соответственно, финишном городке. Попасть в зону старта можно было через рамки со стороны станции метро Немига и гостиницы «Юбилейная». Логично, что основной поток людей двигался от метро — там следовало увеличить количество пунктов досмотра и благодаря этому избежать 30-минутных очередей. Такое же долгое ожидание было и в гардеробах. Кстати, на большинстве европейских полумарафонов камеры хранения и гардеробы располагаются в палатках на улице, что позволяет разгрузить помещение.