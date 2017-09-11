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Минское "Динамо" играет с "Трактором". Мультимедийный онлайн TUT!

11.09.2017 19:18 — Разное | Tut.by  
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После пятиматчевой выездной серии минское «Динамо» возвращается в белорусскую столицу, где играет с челябинским «Трактором».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В первых восьми матчах «зубры» выиграли лишь один матч. Пока клуб находится на дне турнирной таблицы Западной конференции. Сегодня первый матч за «Динамо» проведет американский форвард Джек Скилле, который призван заменить Роба Клинкхаммера.

Челябинский «Трактор» также начал сезон не лучшим образом. Уральцы, за которых в этом году выступают Ник Бэйлен и Пол Щехура, выиграли три матча из семи, занимая место вне зоны плей-офф.


  

Динамо-Минск
 

0−0

  

Трактор

 
 
  

 

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 84
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После пятиматчевой выездной серии минское "Динамо" возвращается в белорусскую столицу, где играет с челябинским "Трактором".

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