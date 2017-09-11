Двум 29-летним жителям Брестской области предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили TUT.BY в управлении Следственного комитета по Брестской области.

Молодые люди занимались инсценировкой ДТП, чтобы получать страховые выплаты. Они использовали дорогостоящие автомобили марок BMW, Citroen, Honda, Mazda, которые были застрахованы договорами ОСАГО или КАСКО.

Обвиняемые придумывали легенду об обстоятельствах ДТП, находили нужные автомобили, заменяли на них целые детали кузова на поврежденные и договаривались с подставными лицами, которые должны были выступать в роли виновников аварии и пострадавших. В ночное время автомобили с «водителями» приезжали на место инсценировки и располагались на проезжей части, имитируя аварию. Затем один из «водителей» вызывал на место сотрудников ГАИ. Участники липового ДТП сообщали инспектору заранее заученные обстоятельства, а один из них полностью признавал свою вину.

«Данные обстоятельства „усыпляли бдительность“ работников ГАИ, которые выезжали на место происшествия. Оценка возможности причинения обнаруженных в ходе осмотра повреждений автомобилей не давалась. Возможные свидетели ДТП не устанавливались, как и личность лиц, присутствующих на месте происшествия», — сообщили в СК.

После разбирательства «пострадавшему» выдавали справку для выплаты страховки.

Следователи установили пять фактов противоправных действий обвиняемых в период с июля 2015 по август 2016 года. Своими действиями они причинили ущерб на сумму более 96 тысяч деноминированных рублей. Молодым людям предъявлено обвинение по ч.4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере).