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Не океанское. На Зыбицкой к открытию готовится бар "Дно", куда минчан просят нести ненужный хлам

11.09.2017 19:55 — Разное | Tut.by  
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В здании на Зыбицкой, 6, более известном как «барный домик», скоро откроется еще одно заведение — шот-бар «Дно». AFISHA.TUT.BY узнала, какой будет новая точка общепита на барной карте столицы и откуда взялось такое название.


Как рассказал соучредитель Денис Анцявичюс, заведение будет находиться в подвальном помещении во дворике Зыбицкой, 6. Вход — слева от бара «Чапскі». Сейчас в шот-баре идет ремонт.

Администрация заведения просит минчан приносить им хлам, чтобы оформить бар в стиле венгерских «руин-баров» (главные элементы оформления «руин-баров» — это рухлядь, которая никому уже не нужна. Сами руин-бары располагаются в старых, иногда практически заброшенных помещениях. Цены в таких заведениях невысокие. — Прим. AFISHA.TUT.BY)


Один из руин-баров в Будапеште. Фото: tourweek.ru

— Но руин-бары все-таки находятся в старых зданиях, а Зыбицкая, 6 — здание новое.

— Это будет некая имитация, к тому же наше помещение было немного убитое. Мы особо менять там ничего не будем, — поясняет Денис Анцявичюс. — Конечно, это не прямая отсылка к руин-бару. Но мы знакомы с этой атмосферой, и по уровню гламурности наше заведение будет напоминать руин-бар.

Название новой точки общепита — «Дно» — это отчасти самоирония, говорит совладелец. Но дает и другое пояснение.

— Шоты — стопки — пьются до дна. Мы находимся в подвале, внизу, на дне. Ну и по интерьеру — это дно, причем не океанское. Абсолютный антигламур.

Бар будет готов примерно через месяц. Но из-за согласований, делает ремарку совладелец, открытие заведения может затянуться.

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