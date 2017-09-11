Дело о найденном под днищем автобуса мертвом человеке: в СК рассказали, виноват ли водитель

Следователи прекратили предварительное расследование по уголовному делу о ДТП в Малоритском районе, сообщил во время пресс-конференции 11 сентября начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов.



ДТП произошло ночью 18 мая на 52 км трассы М12 Кобрин-граница Украины. Водитель рейсового автобуса МАЗ сбил лежавшего на дороге пьяного пешехода. Он не заметил наезда и приехал в пункт пропуска «Мокраны». Во время досмотра пограничники обнаружили под днищем транспортного средства тело сбитого мужчины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).

Водитель пояснил следователям, что в ту ночь он вез пассажиров из Бреста в Ковель. Он ехал с включенным дальним светом и противотуманными фарами. Его скорость не превышала 60 км/ч. Подъезжая к пункту пропуска «Мокраны» в своей полосе он заметил предмет, который незначительно возвышался над проезжей частью. Освещение на данном участке отсутствовало, лежащий «объект» был статичен. Водитель принял лежащего пешехода за пакет и проехал над ним. При этом никаких ударов по днищу автобуса ни он, ни пассажиры не услышали. О том, что он сбил пешехода водитель узнал от пограничников в пункте пропуска «Мокраны».

«Были назначены несколько исследований, которые позволили нам установить правдивость показаний водителя. Телесные повреждения были причинены не выступающими или находящимися по периметру автобуса элементами. Действительно, как и рассказывал водитель, следы крови, ткани мы нашли под автобусом, а лицевая и боковая части автобуса не были повреждены, помяты, смяты или имели какие-либо следы биологического происхождения, фрагменты одежды или другие следы, позволяющие говорить о том, что в момент контакта автобуса и потерпевшего последний находился в вертикальном положении», — сообщил Александр Рахманов.

Телесные повреждения на теле пострадавшего говорили о том, что он их получил лежа. Кроме того освидетельствование показало, что в крови потерпевшего было 3,2 промилле алкоголя.

«По выводам следствия причиной ДТП явились действия пешехода, который в темное время суток, будучи не обозначенным световозвращающими элементами, в одежде темного цвета находился на проезжей части дороги вне пешеходного перехода, чем поставил свою жизнь и здоровье под угрозу, создал препятствие для движения водителя автобуса. В связи с этим 18 июля предварительное следствие по делу и уголовное преследование в отношении водителя автобуса были прекращены за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 317 УК (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека — TUT.BY)», — добавил начальник областного управления.