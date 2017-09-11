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Дело о найденном под днищем автобуса мертвом человеке: в СК рассказали, виноват ли водитель
Следователи прекратили предварительное расследование по уголовному делу о ДТП в Малоритском районе, сообщил во время пресс-конференции 11 сентября начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов.
Водитель пояснил следователям, что в ту ночь он вез пассажиров из Бреста в Ковель. Он ехал с включенным дальним светом и противотуманными фарами. Его скорость не превышала 60 км/ч. Подъезжая к пункту пропуска «Мокраны» в своей полосе он заметил предмет, который незначительно возвышался над проезжей частью. Освещение на данном участке отсутствовало, лежащий «объект» был статичен. Водитель принял лежащего пешехода за пакет и проехал над ним. При этом никаких ударов по днищу автобуса ни он, ни пассажиры не услышали. О том, что он сбил пешехода водитель узнал от пограничников в пункте пропуска «Мокраны».
«Были назначены несколько исследований, которые позволили нам установить правдивость показаний водителя. Телесные повреждения были причинены не выступающими или находящимися по периметру автобуса элементами. Действительно, как и рассказывал водитель, следы крови, ткани мы нашли под автобусом, а лицевая и боковая части автобуса не были повреждены, помяты, смяты или имели какие-либо следы биологического происхождения, фрагменты одежды или другие следы, позволяющие говорить о том, что в момент контакта автобуса и потерпевшего последний находился в вертикальном положении», — сообщил Александр Рахманов.
Телесные повреждения на теле пострадавшего говорили о том, что он их получил лежа. Кроме того освидетельствование показало, что в крови потерпевшего было 3,2 промилле алкоголя.
«По выводам следствия причиной ДТП явились действия пешехода, который в темное время суток, будучи не обозначенным световозвращающими элементами, в одежде темного цвета находился на проезжей части дороги вне пешеходного перехода, чем поставил свою жизнь и здоровье под угрозу, создал препятствие для движения водителя автобуса. В связи с этим 18 июля предварительное следствие по делу и уголовное преследование в отношении водителя автобуса были прекращены за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 317 УК (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека — TUT.BY)», — добавил начальник областного управления.
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Следствие пришло к выводу, что в аварии виноват сам пешеход.
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