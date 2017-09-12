Сколько в Беларуси зарабатывают за 5 минут специалисты разных сфер

За пять минут рабочего дня айтишник из Минска может получить 1 рубль 67 копеек, а его коллега из Минской области — на 21 копейку меньше. Врач из Витебской области может рассчитывать на 46 копеек, а медсестра из Гродненской области — на 27 копеек. FINANCE.TUT.BY рассказывает, сколько специалисты из разных сфер зарабатывают за пять минут.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По производственному календарю в июле белорусы работали 20 дней. Большинство из них трудилось по восемь часов в день — то есть отработало 160 часов за месяц.

Что касается средней зарплаты, то Белстат публикует данные до уплаты налогов . Чтобы сделать подсчеты более объективными, от средних июльских зарплат специалистов разных сфер мы отняли 14%: 13% — подоходный налог, 1% — взносы работника в ФСЗН. В реальности отчислений с зарплаты может быть больше , к примеру, из-за профсоюзных взносов и алиментов.

Во многом поэтому наши подсчеты носят приблизительный характер, но все-таки позволяют сравнить оплату труда в разных сферах и регионах Беларуси.

Например, средняя зарплата врачей в Минске — 1 112,1 рублей до уплаты налогов. При 40-часовой рабочей неделе за 5 минут в июле они зарабатывали по 50 копеек. В целом по регионам зарплата этих специалистов варьировалась от 44 копеек за 5 минут работы (в Брестской области) до 50 копеек (столько получали не только в Минске, но и в Минской области).

Библиотекари и музейщики не зарабатывают больше 25 копеек за 5 минут работы. А айтишники в Брестской, Гомельской, Минской области и Минске за 5 минут получают больше рубля. С другой стороны, эти специалисты очень редко работают «с восьми до пяти».

Напомним, что средняя зарплата белорусов в июле составила 827,5 рубля. За месяц она выросла на 8 рублей 20 копеек — и упала почти на 10 долларов.