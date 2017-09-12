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Сколько в Беларуси зарабатывают за 5 минут специалисты разных сфер

12.09.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
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За пять минут рабочего дня айтишник из Минска может получить 1 рубль 67 копеек, а его коллега из Минской области — на 21 копейку меньше. Врач из Витебской области может рассчитывать на 46 копеек, а медсестра из Гродненской области — на 27 копеек. FINANCE.TUT.BY рассказывает, сколько специалисты из разных сфер зарабатывают за пять минут.

Сколько в Беларуси зарабатывают за 5 минут специалисты разных сфер
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По производственному календарю в июле белорусы работали 20 дней. Большинство из них трудилось по восемь часов в день — то есть отработало 160 часов за месяц.

Что касается средней зарплаты, то Белстат публикует данные до уплаты налогов. Чтобы сделать подсчеты более объективными, от средних июльских зарплат специалистов разных сфер мы отняли 14%: 13% — подоходный налог, 1% — взносы работника в ФСЗН. В реальности отчислений с зарплаты может быть больше, к примеру, из-за профсоюзных взносов и алиментов.

Во многом поэтому наши подсчеты носят приблизительный характер, но все-таки позволяют сравнить оплату труда в разных сферах и регионах Беларуси.

Например, средняя зарплата врачей в Минске — 1 112,1 рублей до уплаты налогов. При 40-часовой рабочей неделе за 5 минут в июле они зарабатывали по 50 копеек. В целом по регионам зарплата этих специалистов варьировалась от 44 копеек за 5 минут работы (в Брестской области) до 50 копеек (столько получали не только в Минске, но и в Минской области).

Библиотекари и музейщики не зарабатывают больше 25 копеек за 5 минут работы. А айтишники в Брестской, Гомельской, Минской области и Минске за 5 минут получают больше рубля. С другой стороны, эти специалисты очень редко работают «с восьми до пяти».

Сколько в Беларуси зарабатывают за 5 минут специалисты разных сфер

Сколько в Беларуси зарабатывают за 5 минут специалисты разных сфер

Напомним, что средняя зарплата белорусов в июле составила 827,5 рубля. За месяц она выросла на 8 рублей 20 копеек — и упала почти на 10 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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За пять минут рабочего дня айтишник из Минска может получить 1 рубль 67 копеек, а его коллега из Минской области - на 21 копейку меньше.

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