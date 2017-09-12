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Сколько в Беларуси зарабатывают за 5 минут специалисты разных сфер
За пять минут рабочего дня айтишник из Минска может получить 1 рубль 67 копеек, а его коллега из Минской области — на 21 копейку меньше. Врач из Витебской области может рассчитывать на 46 копеек, а медсестра из Гродненской области — на 27 копеек. FINANCE.TUT.BY рассказывает, сколько специалисты из разных сфер зарабатывают за пять минут.
По производственному
Что касается средней зарплаты, то Белстат публикует данные
Во многом поэтому наши подсчеты носят приблизительный характер, но все-таки позволяют сравнить оплату труда в разных сферах и регионах Беларуси.
Например, средняя зарплата врачей в Минске — 1 112,1 рублей до уплаты налогов. При 40-часовой рабочей неделе за 5 минут в июле они зарабатывали по 50 копеек. В целом по регионам зарплата этих специалистов варьировалась от 44 копеек за 5 минут работы (в Брестской области) до 50 копеек (столько получали не только в Минске, но и в Минской области).
Библиотекари и музейщики не зарабатывают больше 25 копеек за 5 минут работы. А айтишники в Брестской, Гомельской, Минской области и Минске за 5 минут получают больше рубля. С другой стороны, эти специалисты очень редко работают «с восьми до пяти».
Напомним, что средняя зарплата белорусов в июле
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За пять минут рабочего дня айтишник из Минска может получить 1 рубль 67 копеек, а его коллега из Минской области - на 21 копейку меньше.
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