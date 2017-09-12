Как установить отцовство, если гражданский супруг умер: адвокат комментирует письмо читательницы

В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на alesia. pesenko@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.



Фото: favim.ru

Несколько лет я жила в гражданском браке с мужчиной, от него же родила сына — Арсения. Какое-то время после рождения ребенка мы жили вместе, но в итоге гражданский муж ушел. Хочу сразу сказать, что Сенин папа всегда признавал сына, но был против штампов в паспортах и подобной волокиты. Поэтому мы не расписывались в ЗАГСе, а он не записывал сына на себя официально — говорил мне, что, мол, кто должен знать, тот знает, что мы муж и жена и это наш ребенок, а остальные пусть думают, что хотят. Я же была в него влюблена, и готова была смолчать и стерпеть что угодно, лишь бы быть рядом с ним. Но несмотря на все мои старания, мой мужчина все-таки ушел от меня к другой. Не знаю, что с ним творила эта женщина, но в итоге за пару месяцев ей удалось сделать то, что мне не удавалось сделать на протяжении нескольких лет — он сделал ей предложение, они поженились. Буквально через несколько месяцев после свадьбы отец моего ребенка погиб. Сейчас единственной наследницей всего имущества является его законная жена, у которой на все мои предложения поступить по справедливости только один ответ — «А ты попробуй докажи теперь, что твой сын от моего мужа».

Татьяна, я действительно должна это делать? Для всех наших знакомых это очевидно. Да и как можно доказать отцовство умершего человека?! Помогите, пожалуйста! Зарабатываю я немного, отец Сени до последнего в тайне от жены помогал нам деньгами, а теперь помощи ждать не откуда. Я, конечно, смогу прокормить сына, но он будет расти, будут нужны деньги на образование, на жилье, а я боюсь, что не смогу ему помочь. Наследство отца — единственный шанс хоть как-то обеспечить будущее сына.

Комментарий адвоката:

Возможность разрешения изложенной в обращении спорной ситуации во внесудебном порядке отсутствует. Вместе с тем, несмотря на сложность данной ситуации, действующее законодательство и сложившаяся судебная практика позволяют подтвердить существование родственных связей между ребенком и его биологическим отцом даже после смерти последнего. При этом, в данном случае законодательство предоставляет два варианта установления факта отцовства:

рамках искового производства; в рамках более упрощенного — особого производства.

Справочно: в соответствии с п. 1 ч.1 ст. 361 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — ГПК Республики Беларусь), в порядке особого производства рассматриваются, в том числе, дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Важно: исходя из смысла абз.11 ч.1 ст. 364 ГПК Республики Беларусь, в числе прочих, к делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, относятся также дела об установлении факта отцовства.

Главным критерием для принятия решения о том, по какому пути вам идти (обращаться в суд с исковым заявлением или же с заявлением в рамках особого производства), является наличие либо отсутствие спора о праве.

В частности, как усматривается из п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 20 декабря 1991 г. № 12 «О практике применения судами Республики Беларусь законодательства при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов на детей», дело об установлении факта, имеющего юридическое значение, подлежит рассмотрению в порядке особого производства только при условии того, что установление соответствующего факта не связано с последующим разрешением подведомственного суду спора о праве.

Исходя из изложенной в обращении информации, учитывая то, что установление факта отцовства напрямую связано с наличием либо отсутствием у вашего сына права на долю в оставшемся после смерти отца наследственном имуществе, существует большая вероятность возникновения спора о праве. С другой стороны, не исключен также вариант того, что, увидев предпринимаемые вами активные действия, направленные на введение сына в число наследников, вдова погибшего не станет возражать против ваших требований, тем более что ей известна их законность и обоснованность. При этом, разрешение возникшей спорной ситуации в рамках особого, а не искового производства, позволит и вам, и ей существенно сэкономить собственные силы, время и средства. Перечисленные выше обстоятельства необходимо учитывать при принятии решения о том, с каким заявлением вам следует обращаться в суд.

Обратите внимание: в соответствии с ч.4 ст. 362 ГПК Республики Беларусь, если при рассмотрении дела в порядке особого производства возник спор о праве, подведомственный суду, судья оставляет заявление без рассмотрения и разъясняет заинтересованным гражданам и юридическим лицам, что они вправе предъявить иск на общих основаниях.

Таким образом, в вашем случае имеет смысл не торопиться обращаться в суд с исковым заявлением, а первоначально инициировать рассмотрение данного дела в порядке особого производства. Однако, проконсультировать вас более полно в данной части не представляется возможным, поскольку обращение не содержит всей необходимой информации по существу вопроса. Поэтому соответствующее решение вам надлежит принять самостоятельно.

В случае если вы остановитесь на варианте первоначального обращения в суд в рамках особого производства, обратите внимание на следующие обстоятельства.



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Справочно: согласно ч.1 ст. 363 ГПК Республики Беларусь, дела об установлении фактов, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав граждан (фактов, имеющих юридическое значение), подлежат рассмотрению судом, если законодательством не предусмотрен иной (несудебный) порядок их установления и заявитель не имеет другой возможности получить либо восстановить надлежащие документы, удостоверяющие данные факты.

В этой связи, в заявлении об установлении факта отцовства должно быть указано, для какой цели заявителю необходимо установить данный факт, а также должны быть приведены доказательства, подтверждающие невозможность получения или восстановления документов, удостоверяющих данный факт (ст. 366 ГПК Республики Беларусь).

Следует также помнить, что по общему правилу, заявление по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, подается в суд по месту жительства заявителя (ч.1 ст. 365 ГПК Республики Беларусь).

Обратите внимание: в свою очередь, исковое заявление об установлении факта отцовства подается в суд соответствии с общими правилами подсудности, установленными ч.1 ст. 46 ГПК Республики Беларусь, т.е. по месту жительства ответчика.

Важно: в соответствии с п. 19 вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 20 декабря 1991 г. № 12 «О практике применения судами Республики Беларусь законодательства при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов на детей», при установлении факта отцовства суд должен выяснить наличие хотя бы одного из обстоятельств, указанных в ч.4 ст. 57 КоБС Республики Беларусь. А именно, при установлении отцовства суд принимает во внимание доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от предполагаемого отца, или признание предполагаемым отцом ребенка. Суд может также принять во внимание совместное воспитание или содержание ребенка матерью и предполагаемым отцом ребенка, совместное проживание и ведение общего хозяйства матерью и предполагаемым отцом ребенка до рождения ребенка.

Таким образом, в данной части в плане доказывания установление факта отцовства фактически не отличается от установления отцовства. Следует отметить, что вопросы, связанные с разъяснением и толкованием приведенной выше ч.4 ст. 57 КоБС Республики Беларусь, подробно рассматривались ранее в рамках данной колонки в статье «Советы адвоката: как установить отцовство, если биологический отец отказался от ребенка». В связи с чем, в данной статье мы не будем останавливаться на них подробно.

В заключение необходимо отметить, что результатом удовлетворения ваших требований как в рамках особого, так и в рамках искового производства станет вынесение судом решения об установлении факта отцовства умершего в отношении вашего несовершеннолетнего ребенка.

Обратите внимание, что в соответствии с ч.1 ст. 367 ГПК Республики Беларусь, соответствующее решение суда об установлении факта, подлежащего регистрации в органах, регистрирующих акты гражданского состояния, или оформлению в других органах, служит основанием для такой регистрации или оформления, не заменяя собой документов, выдаваемых этими органами.

Мой личный совет: несмотря на большую вероятность возникновения в вашей ситуации спора о праве, рекомендую вам для минимизации судебных расходов, затраченных сил и времени, первоначально обратиться в суд с заявлением об установлении факта отцовства в порядке особого производства. При этом, вы должны собрать и предоставить суду соответствующий доказательственный материал в обоснование своих требований. Несмотря на то, что как вы отмечаете, отцовство погибшего в отношении вашего сына очевидно для всех ваших знакомых, их свидетельские показания являются только одним из возможных средств доказывания. И одних лишь показаний указанных лиц может оказаться недостаточно для формирования убеждения суда в необходимости вынесения решения в вашу пользу. По данной категории дел в обоснование правовой позиции заявителя могут быть предоставлены также иные сведения. Как уже отмечалось выше, предполагаемые варианты соответствующих доказательств уже рассматривались ранее в рамках данной колонки в статье «Советы адвоката: как установить отцовство, если биологический отец отказался от ребенка». В силу недостаточности указанной в вашем обращении информации, ответить более полно о том, какие еще доказательства вы можете предоставить суду в сложившейся ситуации, не представляется возможным. В любом случае я рекомендую вам отстаивать права вашего сына, поскольку только решение суда об установлении факта отцовства предоставит ему право на долю в наследственном имуществе после смерти отца.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: запросы, ходатайства, заявление, исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции и проч. Будет отстаивать вашу позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Также, исходя из смысла ч.1 ст. 135 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает за счет другой стороны возмещение всех понесенных ею судебных расходов по делу (в том числе расходов по оплате стоимости экспертизы).

Татьяна Семешко

адвокат Минской областной коллегии адвокатов

управляющий партнер адвокатского бюро « Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ »

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