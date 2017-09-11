Топ стран, куда белоруски уезжают на работу, — Турция, ОАЭ, Китай, Италия, Россия. Иногда в ожидании большого заработка соискательницы становятся заложницами непростых ситуаций. Специалисты инфолинии по безопасному выезду и пребыванию за границей Программы «Ла Страда» слышали множество историй о несостоявшейся удаче. Приводим два монолога* девушек, которые уезжали в чужую страну за счастьем, а попали в беду.



Фото: thegritandgraceproject.org

ОАЭ."Самой выбирать клиентов, а тем более отказаться, было нельзя"

Кристина нашла объявление о работе в группе в ВКонтакте. Посредник предлагал заниматься консумацией в одном из клубов в ОАЭ. Работа, говорилось в объявлении, легальная. Оформить требовалось только туристическую визу.

— В Беларуси мне нечего было оставлять, и я уехала. В аэропорту в Дубае меня встретили и сразу повезли «на работу». Но не в клуб, а в квартиру, где уже находились две девушки из Казахстана и Украины.

Условия были жесткими: выяснилось, что выходить из квартиры нельзя. Только на работу и то под присмотром. За тем, как мы собираемся в клуб, строго следила Матильда — она была нашим надсмотрщиком и конвоиром, давала указания, как одеваться и краситься.

Для работы в клубе мне выдали паспорт на имя другой девушки. Что с ней случилось и где она, никто не знал.

Качать права я даже не пыталась. Одну девушку из России, которая много «возражала», увезли в неизвестном направлении. В полицию мы боялись обращаться. Нам постоянно внушали, что на нас «сдадут» в полицию либо поместят в психиатрическую лечебницу. О выплате денег и речи не шло.

Обычно начинали работать в клубе с 9 вечера. Иногда до самого утра. Если клиент заказывал девушку, то уединялся с ней в специальной комнате. Самой выбирать клиентов, а тем более отказаться, было нельзя. Мужчины были разные. В основном, арабы, но иногда бывали и европейцы.

Иногда везло: клиенты бывали так пьяны, что ничего не могли… А потом мне чудом удалось бежать. Я зашла в первый попавшийся торговый центр. Ко мне подошел местный житель и предложил помочь. Наверное, у меня на лице все было написано. Я боялась, но делать было нечего, и я пошла с ним. Дома у него я прожила 3 дня. Он даже не пытался приставать, а просто дал денег на билет домой.

Поеду ли я еще на работу за границу? Не знаю. Если найду стоящий вариант, то скорее всего уеду.



Фото: exclusive.multibriefs.com

Комментарий Елены Нестерук, руководительницы программы «Ла Страда»: Белорусок очень часто приглашают на работу в Объединенные Арабские Эмираты. И у многих девушек сложилось впечатление, что устроиться в восточной стране гораздо проще, чем в Европе. Хотя это не совсем так.

Девушкам обещают неплохие деньги и легкие условия: якобы по определенным специальностям (танцовщица, певица, модель, официантка, хостес) рабочая виза не нужна. Однако рабочую визу для легального трудоустройства получать нужно обязательно.

Многие девушки действительно верят, что работать они будут мало, спать долго, а в свободное время будут ходить по магазинам или просто развлекаться на пляже.

Если речь идет о консумации или эскорте, сразу понятно, что работа будет нелегальной и скорее всего девушку начнут склонять к занятию проституцией.

Китай. «Хуже тюрьмы может быть только та работа в клубе»

Марина ездила на работу за границу не раз, и как потом окажется, всегда нелегально: без рабочей визы и трудового договора. На этот раз она получила предложение поработать в Китае. Нужно было прибыть в Харбин для работы танцовщицей в клубе.

— Я понимала, что очень рискую, но утешала себя, что смогу заработать много денег. Тем более я уже посматривала, сколько стоят квартиры в Минске.

Условия оказались ужасными. Меня и еще несколько девушек поселили в третьесортный отель с обшарпанными номерами. И не в Харбине, а в небольшом городишке, название которого я не помню. Не известен был и адрес клуба.

Подписание контракта постоянно затягивалось. Да и выяснилось, что заниматься я буду совсем не тем, о чем говорилось в объявлении. Мне нужно было развлекать и сопровождать гостей караоке-клуба. Я сказала, что если меня не переселят и не изменят условия, вернусь обратно в Минск. Но наниматель пригрозил, что заработную плату не отдаст и предупредил, что за провинности предусмотрены штрафы. Я часто слышала, что у многих девушек часто нет денег даже на еду.

Каждый день приходилось ходить в клуб, выходить к гостям по их требованию. А «русскую девушку» заказывали часто.

Однажды в клубе я встретила Кристину из Бобруйска. Она рассказала, что хозяин еще ни разу не заплатил ей, а паспорт забрал для того, чтобы якобы сделать визы. И предупредила, что как только срок действия туристической визы закончится, он заставит и меня заниматься проституцией.

Я не поверила. И зря! Кошмар длился несколько месяцев. Все это время я пыталась просить помощи у прохожих или туристов в клубе. Но всем было наплевать. Я долго не решалась позвонить маме, но все-таки пришлось.

На мое имя был куплен билет домой. Сутки оставались до отъезда. Под предлогом того, что мне плохо, удалось выбраться из гостиницы, сесть в автобус и добраться до города. Но в аэропорту меня задержали сотрудники полиции. Я провела месяц в тюрьме за нарушение визового режима. Мне тяжело вспоминать об этом. Хуже тюрьмы, может быть только та работа в клубе.



Фото: sduptownnews.com

Комментарий специалиста Елены Нестерук, руководительницы программы «Ла Страда»:

В Китае бум на славянскую внешность, поэтому славянок часто приглашают на работу — особенно моделями и танцовщицами. При этом ваше образование не так важно, как внешние данные. Однако танцевать зачастую приходится не на концертах и даже не в клубах, а в аквапарках — в Китае это одна из самых низкосортных работ.

Распознать, будет ли работа легальной, можно практически сразу. В Китае иностранные работники должны пройти медицинское обследование на наличие ВИЧ, туберкулеза, прежде чем приступить к работе. Без этого не будет выдана специальная карточка. Если работодатель ничего не говорит об этом требовании, советуем не спешить с решением об отъезде.

Что касается договора, то подписать документ нужно до отъезда из родной страны. Документ будет на китайском языке, и у вас должно быть время на перевод и изучение прописанных условий. Работодателю ничего не стоит выслать договор, который будет единственным гарантом того, что не придется работать там, где вы и не предполагали.

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